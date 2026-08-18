Das ist neu an Kroatiens Grenze: Diese Zollregel sollten Reisende kennen

Seit März 2026 gelten neue Zollregeln für Kroatien-Reisende – und eine Regelung überrascht selbst gut informierte Urlauber.

Wer aus einem Nicht-EU-Staat wie Bosnien und Herzegowina nach Kroatien einreist und Bargeld beziehungsweise bestimmte gleichgestellte Werte von 10.000 Euro oder mehr mitführt, muss diese beim Zoll anmelden. Seit 26. März 2026 gelten in Kroatien zudem neue nationale Vorschriften und Formulare für Bargeldkontrollen.

Die Anmeldung erfolgt über ein offizielles Formular, das entweder vorab elektronisch ausgefüllt und übermittelt oder ausgedruckt direkt an der Grenzzollstelle abgegeben werden kann. Wer das Formular erst vor Ort ausfüllen möchte, hat auch dazu die Möglichkeit – es steht auf Kroatisch und Englisch zur Verfügung.

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Weiter Begriff „Bargeld“

Was viele Reisende dabei unterschätzen: Der Begriff „Bargeld“ ist im Zollrecht deutlich weiter gefasst, als es der Alltag vermuten lässt. Neben Banknoten und Münzen fallen darunter auch bestimmte Scheckarten, Reiseschecks, Schuldscheine sowie Zahlungsanweisungen. Hinzu kommen Goldmünzen, Goldbarren, Goldkörner und Goldklumpen einer vorgeschriebenen Reinheit – sowie nach den kroatischen Vorschriften auch bestimmte Karten mit vorausbezahltem Guthaben.

Gerade bei Prepaid-Karten lohnt es sich, genau hinzuschauen. Eine gewöhnliche Debitkarte, auf der sich ein hoher Betrag befindet, fällt nicht darunter – das Geld liegt auf einem Bankkonto und wird nicht physisch über die Grenze gebracht. Die kroatische Zollverwaltung zählt nach ihren seit März 2026 geltenden Regeln jedoch auch bestimmte vorausbezahlte Karten zum Bargeldbegriff. Reisende mit hohen Guthaben auf solchen Karten sollten sich deshalb vor der Grenzüberquerung direkt beim kroatischen Zoll über eine mögliche Meldepflicht informieren.

Konsequenzen bei Verstößen

Wer also aus Bosnien und Herzegowina nach Kroatien einreist und neben Bargeld auch Gold oder eine entsprechende Prepaid-Karte dabei hat, sollte nicht davon ausgehen, dass die 10.000-Euro-Grenze ausschließlich für Geldscheine gilt. Die kroatische Zollverwaltung nimmt die Einhaltung der Meldepflicht ernst – das zeigen bereits mehrere dokumentierte Fälle.

Im Juni 2026 wurde am Grenzübergang Kamensko eine Staatsbürgerin von Bosnien und Herzegowina mit einer Geldstrafe von 4.800 Euro belegt, weil sie rund 22.000 Euro Bargeld nicht angemeldet hatte.