Norovirus-Verdacht: Lidl ruft Tiefkühlprodukt zurück

Ein Tiefkühlprodukt bei Lidl Österreich wird zurückgerufen – der Grund dahinter ist ein ernstes Gesundheitsrisiko für bestimmte Personengruppen.

Lidl Österreich ist von einem Produktrückruf betroffen: Der Hersteller Jütro Tiefkühlkost GmbH & Co. KG weist auf eine mögliche Norovirus-Kontamination in einer tiefgekühlten Bio-Beerenmischung hin und empfiehlt ausdrücklich, das Produkt nicht zu verzehren. Konkret handelt es sich um die „Freshona Bio Beerenmischung erntefrisch tiefgefroren, 300 g“ mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 17.04.2028 und 18.04.2028 sowie den Chargenbezeichnungen L180426H3, L180426L3, L190426L3 und L190426N3.

Gesundheitliches Risiko

Der Hersteller schließt nicht aus, dass die betroffenen Beeren mit Noroviren belastet sind. Diese Erreger können bei Menschen jeden Alters plötzlich einsetzende Brechdurchfälle auslösen, die mit einem erheblichen Flüssigkeitsverlust einhergehen. Besonders gefährdet sind Säuglinge, Kleinkinder, Schwangere sowie ältere und kranke Personen, bei denen der Krankheitsverlauf schwerwiegend sein kann.

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Rückgabe & Erstattung

Die betroffene Beerenmischung war bei Lidl Österreich erhältlich und kann in sämtlichen Filialen des Unternehmens zurückgegeben werden – eine Kassenbonvorlage ist dafür nicht erforderlich, der Kaufpreis wird in jedem Fall erstattet. Der Rückruf beschränkt sich auf die genannte „Freshona Bio Beerenmischung erntefrisch tiefgefroren, 300 g“ des Herstellers Jütro Tiefkühlkost GmbH & Co. KG mit den angeführten Mindesthaltbarkeitsdaten und Chargen. Alle übrigen Produkte des Herstellers sowie weitere Artikel der Marke „Freshona“ sind nach Angaben von Lidl Österreich nicht betroffen.

Jütro Tiefkühlkost GmbH & Co. KG hat sich bei den betroffenen Kundinnen und Kunden für die entstandenen Unannehmlichkeiten entschuldigt. Wer Fragen zum Rückruf hat, kann den Kundenservice von Lidl Österreich unter der gebührenfreien Rufnummer 0800/500 810 erreichen – montags bis freitags jeweils zwischen 7.30 und 18.00 Uhr.