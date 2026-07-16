Sonnencreme-Test: Diese Produkte schützen offenbar gar nicht!

Sonnencreme aufgetragen, aber kein Schutz vorhanden – Labortests entlarven Produkte bekannter Plattformen mit erschreckenden Ergebnissen.

Verbraucherorganisationen warnen seit Jahren davor, dass Sonnenbrände in der Kindheit das Risiko, im Erwachsenenalter an Hautkrebs zu erkranken, deutlich erhöhen. Sonnencreme gilt dabei als wichtigste Schutzmaßnahme – doch wie Tests immer wieder belegen, hängt die Wirksamkeit nicht vom Preis ab. Besonders alarmierend sind nun Befunde des deutschen Verbrauchermagazins Öko-Test: Sechs auf der chinesischen Online-Plattform Temu angebotene Sonnencremes bieten laut Laboranalysen keinerlei UV-Schutz.

Obwohl die Produkte mit Lichtschutzfaktoren zwischen 50 und 100 beworben werden – darunter „SUMAX SPF 100″ und „Sadoer Collagen Whitening Sunscreen SPF 50+“ – konnten in keinem einzigen Präparat UV-absorbierende Moleküle nachgewiesen werden.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Fehlende Inhaltsstoffe

Bei vier der sechs Produkte waren auf der Verpackung UV-Filter wie Ethylhexyl Methoxycinnamate oder Titanium Dioxide als Inhaltsstoffe deklariert – nachweisbar waren diese Substanzen jedoch nicht. Bei zwei weiteren Cremes fehlten entsprechende Filterangaben in der Zutatenliste gänzlich. Öko-Test versuchte, die verantwortlichen Hersteller zu kontaktieren – ohne Ergebnis.

Beim Produkt „Miss Factor X“ fehlten auf der Verpackung sowohl Hersteller- als auch Kontaktangaben vollständig. Temu teilte auf Anfrage mit, die betroffenen Artikel von der Plattform entfernt und den Verkauf vergleichbarer Produkte bis zur abgeschlossenen Prüfung vorläufig ausgesetzt zu haben. Vom Markt verschwunden sind die Produkte damit jedoch nicht – mehrere der beanstandeten Sonnencremes sind weiterhin auf AliExpress und Alibaba erhältlich.

VKI-Testergebnis

Auch der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat gemeinsam mit europäischen Partnerorganisationen Sonnenschutzmittel von Billig-Onlineplattformen unter die Lupe genommen – mit einem ebenso ernüchternden Ergebnis: Kein einziges der getesteten Produkte ist empfehlenswert. Die Prüfung ergab schwerwiegende Mängel beim UV-Schutz sowie den Nachweis verbotener oder bedenklicher Inhaltsstoffe.

Geprüft wurden insgesamt sieben No-Name-Sonnencremes. Vier davon erfüllen die Grundvoraussetzungen für ein Sonnenschutzmittel nicht – obwohl sie mit hohen Lichtschutzfaktoren vermarktet werden. „Diese Mindestanforderungen liegen bei einem Lichtschutzfaktor von 6 beziehungsweise einem UVA-Schutzfaktor von 2″, kritisiert VKI-Expertin Birgit Schiller.

Lediglich ein Produkt erzielte beim UV-Schutz ein akzeptables Ergebnis – eine Empfehlung spricht der VKI dennoch nicht aus, da es den potenziell hormonell wirksamen Stoff OMC enthält. „Ein fehlender oder deutlich zu geringer UV-Schutz kann zu Sonnenbrand, vorzeitiger Hautalterung und langfristig zu einem erhöhten Hautkrebsrisiko führen“, warnt VKI-Expertin Schiller.

Der VKI weist darauf hin, dass bei Temu „die niedrigen Preise mit einer geringeren Produktqualität und -sicherheit einhergehen können.“ UV-Strahlung gilt als Hauptursache für die Entstehung von Hautkrebs – bereits ab einem UV-Index von 3 können Hautschäden auftreten.