„Die stärksten Brustwarzen der Welt“: Finne zieht Kutsche mit Piercing (VIDEO)

990 Kilogramm, zwei Piercings und ein Finne mit einem außergewöhnlichen Talent – München war Schauplatz eines Weltrekords der besonderen Art.

Ein finnischer Zirkuskünstler hat eine neue Bestmarke in den Guinness-Weltrekorden gesetzt – und das auf eine Weise, die selbst abgebrühte Rekordsammler staunen lässt. Der unter dem Künstlernamen „The Baron“ bekannte Performer zog mithilfe von Piercings an seinen Brustwarzen eine Kutsche mit einer Gesamtlast von 990 Kilogramm – und ließ damit den bisherigen Rekordhalter hinter sich.

Damit das erforderliche Gewicht erreicht wurde, nahm seine Partnerin in der Kutsche Platz. Was er selbst als „die stärksten Brustwarzen der Welt“ bezeichnet, erwies sich einmal mehr als tragfähig – im wahrsten Sinne des Wortes. Der bisherige Rekord von 988 Kilogramm stammte vom Amerikaner Sage Werbock, der unter dem Spitznamen „The Great Nippulini“ bekannt ist.

Nicht der erste Rekord

Für The Baron ist es nicht der erste Ausflug in die Welt der ungewöhnlichen Guinness-Rekorde: Bereits 2013 stellte er eine Bestmarke auf, als er 32,6 Kilogramm über acht Sekunden lang allein mit seinen Brustwarzen in der Luft hielt.

Die aktuelle Rekordleistung wurde im Rahmen der deutschen TV-Show „Die große Show der Weltrekorde“ in München dokumentiert und offiziell anerkannt.