Heute um 13:30 live auf ORF1 – U17-Kicker spielen um historisches WM-Halbfinale

Fünf Spiele, fünf Siege – Österreichs U17-Kicker schreiben bei der WM in Katar Geschichte und stehen vor dem größten Erfolg ihrer jungen Karrieren.

Die österreichische Fußball-U17-Nationalauswahl steht bei der WM in Katar sensationell im Viertelfinale. Nach fünf Siegen in fünf Partien trifft die Elf von Trainer Hermann Stadler am Freitag (13.30 Uhr/live ORF 1) auf Japan. Johannes Moser und seine Teamkollegen greifen dabei nach einem historischen Halbfinalticket.

Kompakte Defensive

Österreich baut auf seine kompakte Defensive, die sich bisher als Schlüssel zum Erfolg erwiesen hat. Die bisherige Erfolgsserie der Mannschaft hat bereits für Aufsehen gesorgt und bietet eine historische Chance, das Halbfinale zu erreichen.