Bahnrevolution im Süden: Diese Preise bietet die Westbahn

Die Westbahn hat am Montag erste Preisdetails zu ihren neuen Verbindungen in den Süden Österreichs vorgestellt – 90 Tage vor dem offiziellen Betriebsbeginn. „Damit bringen wir ein erstklassiges Angebot auf die Schiene”, erklärte Westbahn-Geschäftsführer Thomas Posch. Interessierte können bereits jetzt Tickets für die Südverbindung online reservieren. „Wer früh bucht, profitiert von besonders attraktiven Preisen inklusive kostenloser Sitzplatzreservierung”, betonte Posch.

Bereits im März 2025 kündigte das Privatunternehmen an, ab 1. März 2026 tägliche Verbindungen zwischen Wien, Graz, Klagenfurt und Villach anzubieten. Ursprünglich plante die Westbahn diese Expansion erst nach Fertigstellung des Semmering-Basistunnels gegen Ende dieses Jahrzehnts. Seit ihrem Markteintritt 2011 hat die private Bahngesellschaft ihr Streckennetz kontinuierlich erweitert: Begann sie zunächst nur mit Verbindungen zwischen Wien und Salzburg, bedient sie mittlerweile auch Innsbruck, Bregenz, Lindau am Bodensee, St. Johann im Pongau sowie die deutschen Städte München und Stuttgart.

Hochgeschwindigkeitszüge

Für den Start auf der Südstrecke setzt die Westbahn drei Hochgeschwindigkeitszüge ein, die auf der neuen Koralmstrecke mit bis zu 250 km/h verkehren werden. Die Einführung erfolgt schrittweise: Nach Lieferung der ersten beiden Fahrzeuge beginnt der Betrieb am 1. März zunächst mit drei täglichen Verbindungen vom Wiener Hauptbahnhof Richtung Süden und zurück – mit Zwischenstopps in Wien-Meidling, Wiener Neustadt, Semmering, Bruck an der Mur, Kühnsdorf-Klopeiner See und Pörtschach. Mit Eintreffen des dritten Zuges wird das Angebot ab 16. März auf fünf tägliche Verbindungen pro Richtung ausgebaut.

Komfort-Angebote

Ab März nächsten Jahres verbindet die Westbahn somit mehrmals täglich die Bundeshauptstadt mit Graz und Kärnten. Jede Online-Buchung beinhaltet eine kostenlose Sitzplatzreservierung. Inhaber eines Klimaticket Ö genießen zudem kostenlosen Zugang zur Comfort Class – auf der Südstrecke sogar mit einem Sitzkomfort auf First-Class-Niveau.

„Wir starten so rasch und so umfangreich, wie es der Fahrzeugmarkt ermöglicht – und schneller, als es viele für möglich gehalten haben. Bahnreisende auf der Südstrecke werden somit viel früher als ursprünglich geplant von erstklassigem Bahnfahren mit der Westbahn profitieren”, führte Westbahn-Geschäftsführer Marco Ramsbacher aus.

Der detaillierte Fahrplan ist bereits einsehbar. Fahrkarten für die Südstrecke können ab sofort online über westbahn.at sowie in sämtlichen Westshops an den jeweiligen Hauptbahnhöfen erworben werden, ab Februar 2026 dann auch in Trafiken.