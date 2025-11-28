Nicht verzehren! Dieses Produkt ruft Hofer zurück

Vorsicht beim Fischgenuss: Hofer ruft Forellenfilets wegen möglicher Listerien-Belastung zurück. Die Produkte waren österreichweit im Verkauf.

Die Hofer KG hat gemeinsam mit dem Zulieferer Laschinger Seafood GmbH einen Rückruf für das Produkt “ALMARE SEAFOOD Regenbogen Forellenfilets” gestartet. Betroffen sind sowohl die “Natur”- als auch die “Pfeffer”-Variante in der 125-Gramm-Packung mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 30.11.2025 und der Chargennummer 4254431. Grund für diese Vorsichtsmaßnahme ist eine mögliche Belastung mit Listeria monocytogenes-Bakterien (Lebensmittelinfektionserreger), die gesundheitliche Probleme verursachen können.

Der Verzehr der betroffenen Produkte wird daher ausdrücklich nicht empfohlen.

Rückgabe möglich

Die zurückgerufenen Forellenfilets waren seit dem 13. November 2025 im Sortiment aller HOFER-Filialen. Der Verkauf wurde inzwischen eingestellt. Kunden können die betroffenen Produkte in jeder Hofer-Filiale zurückgeben und erhalten den Kaufpreis auch ohne Kassenbeleg zurückerstattet.

Der Händler betont, dass diese Rückrufaktion ausschließlich dem Verbraucherschutz dient und keine Rückschlüsse auf die Verantwortlichkeit von Hersteller oder Händler zulässt.