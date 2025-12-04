Kosmischer Kraftakt: Drei Sternzeichen im Bann des letzten Supermonds

Der letzte Supermond des Jahres 2025 bringt kosmische Kräfte, die besonders drei Sternzeichen intensiv spüren werden. Ein Himmelsspektakel mit tiefgreifenden Auswirkungen.

Am 5. Dezember 2025 wird der letzte Vollmond des Jahres am Nachthimmel erscheinen. Dieser als Jul- oder Christmond bekannte Himmelskörper tritt um 00.14 Uhr in das Sternzeichen Zwillinge ein und präsentiert sich als Supermond – ein Phänomen, bei dem der Erdtrabant aufgrund seiner erdnahen Position besonders hell erstrahlt. Nach den bereits im Oktober und November beobachtbaren Supermonden wird die nächste Gelegenheit, dieses Himmelsschauspiel zu bewundern, erst wieder am 24. Dezember 2026 sein.

Die Zwillinge-Energie, die diesen Vollmond prägt, bringt kommunikative, gesellige und positive Eigenschaften mit sich. Diese harmonischen Schwingungen versprechen allen Tierkreiszeichen einen besinnlichen Jahresausklang. Dennoch werden drei Sternzeichen die Einflüsse dieses kosmischen Ereignisses mit besonderer Intensität wahrnehmen und müssen teilweise zunächst Hindernisse überwinden, bevor sie die festliche Stimmung genießen können.

Sternzeichen im Fokus

Für Menschen im Zeichen der Fische steht zum Jahresende eine Phase des Wandels bevor. Seit Jänner 2025 befinden sich die Mondknoten auf der Achse Fische-Jungfrau. Diese Schnittpunkte markieren jene Stellen, an denen sich die Mondumlaufbahn mit der Sonnenebene kreuzt, wie Astrologie-Expertin Verena Borell auf ihrer Webseite erläutert. Die enge Verbindung zwischen dem Tierkreiszeichen Fische und dem Mond in diesem Jahr erklärt, warum Fische-Geborene die Vollmondenergie besonders intensiv erleben werden.

Da Fische von Natur aus einfühlsam sind, die Emotionen anderer leicht übernehmen und Schwierigkeiten haben, Grenzen zu ziehen, vernachlässigen sie häufig ihre eigenen Bedürfnisse. Der Zwillinge-Vollmond unterstützt sie jedoch dabei, Situationen nüchtern zu betrachten. Fische sollten reflektieren, welche Faktoren sie 2025 ausgebremst haben und welche Beziehungen mehr Energie gekostet als gegeben haben. Die Julmond-Phase bietet eine günstige Gelegenheit, belastende Elemente loszulassen. Obwohl dieser Prozess anfänglich schmerzhaft sein kann, wird der Mut belohnt – mit einem befreiten Weihnachtsfest und mehr Raum für Aktivitäten, die wahrhaft bereichern.

Die Zwillinge selbst erwarten emotional bereichernde Zeiten. Die Kraft des Dezember-Vollmonds verdeutlicht ihnen die Bedeutung ihrer zwischenmenschlichen Beziehungen und weckt den Wunsch, diese Verbindungen im kommenden Jahr 2026 zu vertiefen. Für Zwillinge in festen Partnerschaften, die über den nächsten Schritt nachdenken, kann die Vollmond-Energie Klarheit bringen.

Die vorweihnachtliche Atmosphäre bietet ideale Bedingungen, um sich mit der romantischen Zukunft auseinanderzusetzen. Zwillinge benötigen eine entspannte Umgebung, um sich öffnen zu können. Aufrichtigkeit gegenüber sich selbst und anderen ermöglicht neues Vertrauen, heilt alte Verletzungen und fördert persönliches Wachstum.

Für Schützen, die in dieser Periode ihren Geburtstag feiern, gestaltet sich die Zeit des Zwillinge-Vollmonds etwas anspruchsvoller. Obwohl Entschleunigung in ihrer Lieblingszeit des Jahres Priorität hat, könnten kurz vor Weihnachten Schwierigkeiten auftreten. Lange schwelende Probleme drängen nun auf Lösungen – eine Herausforderung für Schützen, die Entscheidungen tendenziell meiden und eine unbeschwerte Atmosphäre bevorzugen.

Glücklicherweise können sie auf ein stabiles Netzwerk aus Freunden und Familie zählen, die mit Unterstützung bereitstehen. Hinzu kommen zahlreiche Weihnachtsfeiern als willkommene Ablenkung. Wer jetzt den Mut aufbringt, sich den Herausforderungen zu stellen, kann sich anschließend verstärkt auf die positiven Aspekte konzentrieren und gestärkt ins Jahr 2026 starten.

Mondkraft nutzen

Die zwölf (manchmal dreizehn) jährlichen Vollmonde tragen unterschiedliche Bezeichnungen. Astrologin Phi Weber erklärte in einem früheren RTL-Interview, dass diese Namen traditionell von unseren Vorfahren gewählt wurden, um typische saisonale Aktivitäten widerzuspiegeln – wie etwa der Erntemond im September, wenn Landwirte ihre Ernte einbringen. Der Julmond im Dezember leitet seinen Namen vom germanischen Fest Jul ab, das in nordeuropäischen und skandinavischen Ländern “Weihnachten” bedeutet und die Zeit um die Wintersonnenwende beschreibt.

In unseren Regionen ist dieser Vollmond auch als Christmond bekannt, was ebenfalls auf das bevorstehende Weihnachtsfest verweist. Der Vollmond kann durch seine intensive Strahlkraft manchmal für schlaflose Nächte sorgen und seine Energie kann durchaus anstrengend wirken. Dennoch lässt sich diese Kraft positiv nutzen, um die innere Ruhe zu bewahren.

Mit einigen Empfehlungen von Astrologin Phi Weber können die Energiereserven für das neue Jahr aufgefüllt werden: Körperliche Entspannung durch ausreichend Schlaf, Yoga oder Meditation fördert das Wohlbefinden. Bei überschüssiger Energie hilft es, zur Musik zu tanzen oder in der Natur spazieren zu gehen, was zusätzlich erdend wirkt. Authentizität ist wichtig – niemand muss etwas beweisen, und auch negative Gefühle haben ihre Berechtigung.

Das Führen eines Tagebuchs kann helfen, Gedanken zu ordnen und Entwicklungen seit dem letzten Vollmond zu reflektieren. Die gemütliche Winterzeit sollte ohne Schuldgefühle genossen werden, auch wenn die To-do-Liste noch lang ist.

Ein Vollmond symbolisiert stets einen Neuanfang – der ideale Moment, um das Leben zu überdenken und neu zu gestalten.