Chaos am Praterstern: Supermarkt-Randale endet mit Biss gegen Polizisten

Mit 1,7 Promille im Blut und einem Roller im Supermarkt sorgte eine Ungarin für Chaos am Praterstern. Der Abend endete mit einem Biss in ein Polizistenbein.

Am Sonntagabend gegen 19 Uhr kam es im Billa-Supermarkt am Wiener Praterstern zu einem Zwischenfall mit einer stark alkoholisierten Frau. Die 36-jährige Ungarin geriet mit dem Sicherheitspersonal aneinander, nachdem sie darauf aufmerksam gemacht worden war, dass das Betreten des Geschäfts mit einem Roller nicht gestattet sei. Ein Alkoholtest ergab später einen Wert von 1,7 Promille.

Eskalation der Situation

Das Sicherheitspersonal sah sich gezwungen, die Polizei zu verständigen, als die Situation eskalierte. Bei Eintreffen der Beamten zeigte sich die Frau unkooperativ und verhielt sich aggressiv. Sie versuchte wiederholt, sowohl die Sicherheitsmitarbeiter als auch die Polizisten durch Tritte und Stöße zu attackieren.

Im Verlauf der Auseinandersetzung biss sie zudem einem Polizeibeamten ins Bein, woraufhin ihre vorläufige Festnahme erfolgte.

Bei dem Vorfall erlitten drei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes leichte Verletzungen.

Alle drei verzichteten jedoch auf eine medizinische Versorgung durch den Rettungsdienst.

Die 36-Jährige befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam.