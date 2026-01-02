Nächtlicher Schrecken: Mann feuerte von Terrasse auf Fahrzeuge

Patronenhülsen auf der Terrasse verraten den Schützen: Ein 57-Jähriger soll mehrere Autos beschossen haben – mehrere Projektile durchschlugen sogar die Frontscheibe.

In den beschädigten Fahrzeugen entdeckten die Ermittler mehrere Geschosse, wobei in einem der Autos ein Projektil sogar in der Frontscheibe stecken blieb. Den mutmaßlichen Täter konnte die Polizei schnell identifizieren – auf der Terrasse des 57-Jährigen, die sich in unmittelbarer Nähe der betroffenen Fahrzeuge befand, stießen die Beamten auf am Boden liegende Patronenhülsen.

Rechtliche Konsequenzen

Gegen den Mann wurde Anzeige erstattet und ein vorläufiges Verbot zum Besitz von Waffen ausgesprochen.