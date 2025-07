Goldfieber am Vrbas: Gold-Fund löst Massenansturm aus

Der Goldrausch am Vrbas: Rekordpreise locken Schatzsucher nach Bugojno. Ein anonymer Fund von zwei Gramm des Edelmetalls hat einen regelrechten Ansturm ausgelöst.

Während der Goldpreis auf dem Weltmarkt neue Höchststände erreicht, erleben die Ufer des Flusses Vrbas bei Bugojno in Bosnien einen ungewöhnlichen Ansturm. Das Edelmetall, seit Jahrhunderten als krisensichere Wertanlage geschätzt, kletterte im März auf beeindruckende 3.084 Dollar pro Unze – ein Plus von 17 Prozent seit Jahresbeginn, wie Daten des World Gold Council belegen. Dieser Trend hat sich fortgesetzt: Im Juni 2025 erreichte Gold laut London Bullion Market sogar 3.352 US-Dollar pro Feinunze. Kein Wunder also, dass immer mehr Menschen ihr Glück in der Goldwäsche suchen, besonders wenn Gerüchte über neue Fundstellen die Runde machen.

In den vergangenen Tagen hat sich die Nachricht wie ein Lauffeuer verbreitet: Die Flussufer rund um den Vrbas, wo laut Überlieferungen schon in der Antike Gold gewaschen wurde, ziehen plötzlich Schatzsucher aus allen Gesellschaftsschichten an. Für Aufsehen sorgte besonders der Fund eines Mannes, der angeblich zwei Gramm des Edelmetalls direkt aus dem Vrbas gewonnen hat. Aus Sicherheitsgründen möchte er anonym bleiben.

Die Kunde von seinem Fund hat nicht nur Einheimische mobilisiert, sondern auch zahlreiche Glücksritter angelockt. Mittlerweile sieht man am Flussufer neben Abenteurern auch Ingenieure, Lehrer und sogar Künstler, die ihr Glück versuchen.

Historische Goldregion

Bosnien und Herzegowina blickt auf eine reiche Tradition im Bergbau zurück. Besonders bekannt ist die Region um Bakovici bei Fojnica, wo vor über hundert Jahren mehr als 2,2 Tonnen Gold gefördert wurden. Sollten sich die Gerüchte aus Bugojno bewahrheiten, könnte der Vrbas bald als neuer Hotspot für Goldsucher in die Geschichte der Region eingehen.

Geologische Expertise dämpft Erwartungen

Bergbauexperten mahnen jedoch zur Zurückhaltung. Die Rentabilität der Goldsuche hängt stark von der geologischen Beschaffenheit des Flussbetts ab. Fachanalysen zeigen, dass in den meisten europäischen Flüssen nur sehr geringe Goldkonzentrationen nachweisbar sind. Selbst bei den aktuell hohen Goldpreisen ist ein wirtschaftlicher Abbau in Flüssen wie dem Vrbas meist nicht lohnend. Einzelfunde können zwar begeistern, spiegeln aber selten das Gesamtpotenzial eines Gewässers wider.

Die endgültige Bewertung steht noch aus – erst wenn Fachleute und zuständige Behörden die Fundstelle untersucht haben, wird sich zeigen, ob der Trubel gerechtfertigt ist. Derweil werden die Ufer des Vrbas immer belebter, und die Goldsuche weckt Erinnerungen an längst vergangene Zeiten des Abenteuers und der Entdeckungen.

Die Geschichte vom möglichen Goldfund zieht jedenfalls immer weitere Kreise und fasziniert die Menschen weit über Bugojno hinaus.