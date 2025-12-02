Gekaufte Krone? Miss Universe-Skandal erschüttert Schönheitswelt

Millionendeals, Korruptionsvorwürfe und ein umstrittener Schönheitstitel – der Sieg der Mexikanerin Fátima Bosch bei der “Miss Universe”-Wahl steht unter schwerem Manipulationsverdacht.

Nach ihrem Triumph bei der “Miss Universe”-Wahl sieht sich die mexikanische Gewinnerin Fátima Bosch massiver Kritik ausgesetzt. In sozialen Medien häufen sich unter ihren Beiträgen Kommentare, die von “Betrug” und “Korruption” sprechen. Zahlreiche Beobachter zweifeln an der Rechtmäßigkeit ihres Sieges.

Im Zentrum der Vorwürfe steht ein millionenschwerer Auftrag des staatlichen mexikanischen Ölkonzerns Pemex an ein Energieunternehmen, dessen Eigentümer Raúl Rocha ist – der Chef des “Miss Universe”-Wettbewerbs. Für Kritiker erscheint besonders problematisch, dass Boschs Vater angeblich eine Führungsposition bei Pemex innehat. Diese Verbindung weckt bei vielen den Verdacht einer unlauteren Einflussnahme.

Rochas Verteidigung

Der Wettbewerbsleiter Rocha weist die Anschuldigungen zurück und beteuert die Korrektheit des Auswahlverfahrens. Er betont zudem, dass der volle Betrag des umstrittenen Auftrags noch nicht ausgezahlt worden sei. Dennoch halten sich hartnäckig Spekulationen, wonach Bosch nach einer öffentlichen Auseinandersetzung mit dem thailändischen Schönheitsexperten Nawat Itsaragrisil bewusst zur Siegerin gekürt wurde, um das ramponierte Image der Veranstaltung aufzupolieren.

Die mexikanische Tageszeitung “Reforma” berichtet unterdessen von Ermittlungen gegen Rocha wegen möglicher Verbindungen zu kriminellen Netzwerken. Auch “Miss Universe”-Miteigentümerin Anne Jakrajutatip steht unter Betrugsverdacht und soll ihr Heimatland bereits verlassen haben.

Internationale Folgen

Die Kontroverse zeigt internationale Auswirkungen: Zwei Jurymitglieder haben ihre Ämter niedergelegt, Frankreich kündigte an, keine Teilnehmerinnen mehr zu entsenden, und die Fünftplatzierte aus der Elfenbeinküste gab ihre Auszeichnung zurück.

Rocha reagiert mittlerweile resigniert auf die anhaltende Kritik mit den Worten: “Ich habe es satt. Ich bin all das Gerede so leid”.