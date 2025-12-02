Messer am Hals: Taxifahrer in Favoriten um Tageseinnahmen gebracht

In Wien-Favoriten wurde ein Taxilenker am Montagnachmittag zum Ziel eines Raubüberfalls. Der 33-Jährige hatte seinen Wagen gegen 15.30 Uhr kurzzeitig in der Raaber-Bahn-Gasse abgestellt, als ihn zwei Unbekannte konfrontierten. Die Angreifer forderten Geld und untermauerten ihre Drohung unmissverständlich: Einer der Männer zog ein Klappmesser und richtete es gegen den Fahrer. Anschließend durchsuchten sie die Jackentaschen des Opfers und erbeuteten einen erheblichen Bargeldbetrag.

Polizeiliche Ermittlungen

Der Überfallene begab sich nach der Flucht der Täter in Richtung Landgutgasse umgehend zur nahegelegenen Polizeiinspektion und meldete den Vorfall. Obwohl er körperlich unversehrt blieb, stand er sichtlich unter dem Schock des Erlebten. Die Ermittlungsbehörden haben die Fahndung nach den beiden Tätern eingeleitet und bitten die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Hinweise können jederzeit – auch anonym – unter der Telefonnummer 01-31310-57800 abgegeben werden.

Täterbeschreibung

Die Polizei beschreibt die gesuchten Männer als 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und mit dunklem Haar.

Zum Tatzeitpunkt trugen beide schwarze Winterjacken und schwarze Turnschuhe.

