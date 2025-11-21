Messer gezückt: WEGA stürmt Wohnung nach brutalem Überfall

Ein 26-Jähriger wurde am vergangenen Samstag im Bereich der Brigittenauer Lände in Wien-Brigittenau Opfer eines Raubüberfalls. Der Mann soll von einem flüchtigen Bekannten zusammen mit drei weiteren, bislang nicht identifizierten Personen überfallen worden sein.

Während der Tat zückte einer der Angreifer ein Messer und verlangte die Herausgabe von Bargeld, Drogen und persönlichen Gegenständen. Als das Opfer der Aufforderung nicht nachkam, griffen die Täter den jungen Mann tätlich an. Dem 26-Jährigen gelang schließlich die Flucht vom Tatort.

Täter gefasst

Die Ermittlungen der Polizei führten am Donnerstag zur Festnahme eines der mutmaßlichen Täter. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung stellten die Beamten neben Suchtmitteln auch einen Schlagring sowie ein Klappmesser sicher.

Der festgenommene Österreicher verblieb vorerst in Polizeigewahrsam.