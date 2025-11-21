Europol alarmiert: So rekrutieren Kriminelle Kinder für Auftragsmorde

Europas Unterwelt hat ein neues Geschäftsmodell: Kriminelle rekrutieren Minderjährige für Auftragsmorde und Gewaltdelikte – per Smartphone, Spieleplattform und manipulativen Chatgruppen.

Die europäische Polizeibehörde Europol schlägt Alarm wegen eines besorgniserregenden Trends: Kriminelle Netzwerke rekrutieren zunehmend Minderjährige über digitale Kanäle für schwere Straftaten. „Kinder werden nicht mehr nur sexuell ausgebeutet – sie werden nun auch rekrutiert, um Gewalttaten oder andere Straftaten zu begehen”, erklärt Europol-Direktorin Catherine De Bolle im Interview mit WELT AM SONNTAG. Die Täter nutzen dabei geschlossene Chatforen und Gaming-Plattformen als Rekrutierungskanäle.

De Bolle beschreibt eine neue Generation organisierter Kriminalität, die sich durch drei Merkmale auszeichnet: „Die neue Generation organisierter Krimineller ist jünger, digitaler und skrupelloser. Die Rekrutierung ist eine Industrie geworden.” Ein einziges Smartphone kann Tausende Jugendliche gleichzeitig erreichen.

Nach Erkenntnissen von Europol sind europaweit derzeit 105 Minderjährige in Fälle von „Violence as a Service” verwickelt – ein Begriff, der Gewaltdelikte im Auftrag krimineller Organisationen beschreibt. Seit Beginn der Ermittlungskooperation „OTF GRIMM” im April dieses Jahres wurden bereits zehn Auftragsmorde dokumentiert, bei denen Minderjährige als Täter rekrutiert wurden.

Das Spektrum der Straftaten, für die Kinder und Jugendliche angeworben werden, reicht von Bombenanschlägen über Einschüchterungen bis hin zu Entführungen und Folter. Während das Phänomen zunächst vorwiegend in Nordeuropa beobachtet wurde, hat es sich mittlerweile auf weite Teile des Kontinents ausgebreitet.

Situation in Deutschland

Die Entwicklung macht auch vor Deutschland nicht halt. Eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums bestätigt auf Anfrage, dass in mehreren Ermittlungsverfahren Hinweise vorliegen, wonach Minderjährige oder junge Erwachsene ohne vorherige Verbindungen zu kriminellen Strukturen gezielt für Gewaltdelikte angeworben wurden. Konkrete Zahlen für Deutschland liegen allerdings noch nicht vor.

Das Bundeskriminalamt (BKA) hat ein vierstufiges Rekrutierungssystem identifiziert, das aus Anstiftern, Rekrutierern, Vermittlern und Ausführenden besteht. Bei den Ausführenden handelt es sich meist um unerfahrene Minderjährige ohne Vorstrafen, die über verschlüsselte Messenger-Dienste oder Spieleplattformen kontaktiert werden.

Besonders gefährdet sind nach Einschätzung der Ermittler Jugendliche mit psychischen Problemen oder aus schwierigen sozialen Verhältnissen. Die Täter setzen dabei auf emotionale Ansprache und spielerische Elemente – illegale Aktivitäten werden als „Missionen” oder „Challenges” getarnt. Das BKA warnt, dass diese Entwicklung zu „teils schwersten Straftaten” führe, einschließlich Tötungsdelikten.

Cyberkriminelle Netzwerke

Neben der klassischen Rekrutierung durch organisierte Kriminalität beobachtet Europol mit Sorge die Entstehung sogenannter „Com Communities” – sektenähnliche cyberkriminelle Netzwerke, die Minderjährige zu Straftaten und Selbstverletzung drängen. „Täter suchen in sozialen Netzwerken oder Spiele-Chats gezielt nach Jugendlichen mit psychischen Problemen, Mobbingerfahrungen oder einer Faszination für Gewalt”, erläutert De Bolle.

„Algorithmen helfen ihnen, diese Zielpersonen zu finden, die dann in geheime Chatrooms eingeladen werden.” In diesen geschlossenen Gruppen bauen die Täter systematisch Vertrauen auf und übernehmen schrittweise die Kontrolle, etwa durch persönliche Fragen über Familie oder Haustiere.

„Wenn die Manipulation weit genug fortgeschritten ist, erteilen die Kriminellen Befehle. Wir haben schreckliche Fälle gesehen: Kinder, die sich selbst oder Angehörige verletzen sollten.”

Die Europol-Chefin berichtet, dass sich dieses ursprünglich aus den USA und Großbritannien stammende Phänomen inzwischen auch in der EU ausbreitet. Viele der Täter operieren von außerhalb Europas, insbesondere aus Asien oder dem Nahen Osten.

Als primäre Motivation identifiziert De Bolle Sadismus, warnt jedoch: „Aber ihre Wirkung ähnelt der von Terrororganisationen. Wir betrachten sie als Angriffe auf die Grundlagen der Gesellschaft – die Familie und den Schutz von Kindern.”

Der Kriminologe Robin Hofmann von der Universität Maastricht sieht in dieser Entwicklung eine beunruhigende Dynamik. „Die Rekrutierung von Jugendlichen durch kriminelle Netzwerke ist ein europaweites Phänomen, das sich in den vergangenen Monaten deutlich beschleunigt hat”, erklärt Hofmann gegenüber WELT AM SONNTAG. Diese Form der Gewalt breitet sich zunehmend auch in Deutschland aus.

Der Experte spricht von einer „Uberisierung der Gewalt” – Jugendliche werden online wie kurzfristig verfügbare „Dienstleister” angeworben, billig und austauschbar.

„Wir brauchen eine frühzeitige digitale Aufklärung und Intervention – genau dort, wo die Rekrutierung stattfindet”, fordert der Kriminologe.