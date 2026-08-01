Axt-Angriff am helllichten Tag – Passanten verhindern Schlimmeres

Eine Axt, ein E-Scooter und mutige Passanten – in Krems eskaliert ein Angriff mitten am Nachmittag.

In Krems an der Donau ist es am Mittwochnachmittag zu einem Gewaltvorfall gekommen, bei dem ein 40-jähriger Mann einen 23-Jährigen körperlich angriff und dabei offenbar auch eine Axt einsetzen wollte. Die Attacke ereignete sich gegen 14.40 Uhr im Stadtgebiet.

Mehrere Passanten griffen in das Geschehen ein, woraufhin der Angreifer von seinem Opfer abließ und auf einem E-Scooter die Flucht ergriff. Der 23-Jährige aus dem Bezirk Horn zog sich dabei Verletzungen zu.

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Täter gefasst

Im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung konnte der 40-jährige Kremser schließlich im Bereich des Bahnhofsplatzes gestellt werden. Eine Axt führte er zu diesem Zeitpunkt nicht mehr mit sich.

Die gegen ihn erhobenen Vorwürfe wies er zurück. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Krems an der Donau wurde der Mann in die dortige Justizanstalt überstellt.