„Rapid Liebe“: Neue Doku zeigt Verein wie noch nie (VIDEO)

Hans Krankl, Nicholas Ofczarek, Antonín Panenka – sie alle eint eine tiefe Verbindung zu einem Verein, der weit mehr als Fußball bedeutet.

Am Freitag, dem 31. Juli, ist es soweit: Um 18:00 Uhr strahlt Sky Sport Austria 1 die Dokumentation „Rapid Liebe“ aus – ein Film, der dem Mythos SK Rapid auf den Grund geht. Wer die Erstausstrahlung verpasst, kann die Doku jederzeit auf Abruf über Sky Stream und Sky Q nachholen.

Hinter dem Projekt steht Christoph Jochum, ein mehrfach ausgezeichneter Dokumentarfilmer, der der Frage nachspürt, was diesen Verein so unverwechselbar macht. Vor der Kamera öffnen sich Persönlichkeiten aus den unterschiedlichsten Bereichen des öffentlichen Lebens: Burgschauspieler Nicholas Ofczarek, die Kabarettisten Dirk Stermann und Florian Scheuba sowie Musiker „Der Nino aus Wien“ sprechen über ihre Verbindung zu Grün-Weiß. Dazu gesellen sich Vereinslegenden wie Hans Krankl, Andreas Herzog und Antonín Panenka.

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Blick hinter die Kulissen

Der Film gewährt exklusive Einblicke hinter die Kulissen des Vereinsalltags und verwebt persönliche Erinnerungen mit seltenem Archivmaterial. Auch die Gegenwart kommt nicht zu kurz: Geschäftsführer und Ehrenkapitän Steffen Hofmann, die Spieler Matthias Seidl und Ercan Kara sowie treue Fans aus der Kurve schildern, warum Rapid für sie weit mehr bedeutet als Ergebnisse und Tabellenstände. Was dabei entsteht, ist das Porträt eines Klubs, der für seine Anhänger Identität, Heimat und Lebensgefühl in einem ist.

Uwe König, Vice President Editorial Sports Sky Österreich, betont: „Nach unseren bisherigen Dokumentationen war für uns klar, dass die Geschichte des SK Rapid erzählt werden muss. Christoph Jochum ist es gelungen, die besondere Strahlkraft des Rekordmeisters und die tiefe Verbundenheit seiner Fans eindrucksvoll einzufangen. Mein besonderer Dank gilt dem SK Rapid sowie allen Beteiligten für das große Vertrauen und die tolle Zusammenarbeit.“

Regisseur Christoph Jochum beschreibt den Kern seines Projekts so: „Uns hat die Frage beschäftigt, warum Rapid Menschen über Generationen und Gesellschaftsschichten hinweg so tief bewegt und warum der sportliche Erfolg in diesem Fall nur eine untergeordnete Rolle spielt. Der Film wird von den vielen außergewöhnlichen Persönlichkeiten getragen, die zu Wort kommen. Genau das macht „Rapid Liebe“ aus.“

Stimmen zur Doku

Daniela Bauer, kaufmännische Geschäftsführerin des SK Rapid, zieht eine persönliche Bilanz der Zusammenarbeit mit Sky: „Nachdem wir mit Sky bereits die erste Dokumentation im österreichischen Frauenfußball, „Die Rapid“, sehr erfolgreich auf die Bildschirme gebracht haben, freue ich mich sehr, ein weiteres gemeinsames Projekt zu präsentieren. Der rund einstündige Film von Christoph Jochum ist mehr als gelungen und ein sehenswerter Beleg, dass der SK Rapid so viel mehr als ein Fußballklub ist. Mein Dank gilt nicht nur dem großartigen Team von Sky, sondern vor allem auch den besonderen Protagonistinnen und Protagonisten, die diese Doku so sehenswert machen.“

Die lineare Erstausstrahlung von „Rapid Liebe“ findet am Freitag, dem 31. Juli, um 18:00 Uhr auf Sky Sport Austria 1 statt. On-Demand steht die Dokumentation darüber hinaus auf Sky Stream und Sky Q zur Verfügung.