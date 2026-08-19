700 Millionen erst der Anfang: Lidl baut Bosnien-Netz weiter aus

Hunderte Millionen investiert, noch kein einziges Produkt verkauft – Lidls Einstieg in BiH nimmt immer konkretere Formen an.

Lidl investiert weiter in großem Stil in Bosnien und Herzegowina – und der Zeitpunkt, an dem die ersten Filialen des deutschen Discounters tatsächlich ihre Türen öffnen, rückt spürbar näher. Aktuelle Daten zeigen, dass das Stammkapital der Gesellschaft Lidl BH d.o.o. erneut aufgestockt wurde und nun bei beachtlichen 695.297.565 Konvertible Mark liegt – also knapp unter der 700-Millionen-Marke. Dabei ist zu beachten, dass das buchhalterisch ausgewiesene Gesellschaftskapital nicht deckungsgleich mit dem Gesamtvolumen der tatsächlich getätigten Investitionen ist. Dennoch vermittelt diese Zahl ein aussagekräftiges Bild davon, welche Summen der deutsche Konzern bereits aufgewendet hat, um in Bosnien und Herzegowina ein vollständiges Handelssystem von Grund auf zu errichten.

Noch im April dieses Jahres hatte das Kapital von Lidl BH laut Daten des Portals BiznisInfo.ba bei rund 617 Millionen KM gelegen. Seither ist es um weitere rund 78 Millionen KM gestiegen – parallel dazu laufen Bauarbeiten an mehreren Standorten, werden neue Liegenschaften erschlossen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im ganzen Land eingestellt. Ein Großteil des eingebrachten Kapitals fließt dabei in langfristige Vermögenswerte – von Liegenschaften und Gebäuden bis hin zu einem weitläufigen Distributionszentrum.

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Logistikzentrum Lepenica

Wie gewaltig das Investitionsvolumen tatsächlich ist, lässt sich an einem einzigen Projekt ablesen: dem Logistikzentrum in Lepenica bei Kiseljak. Dieses Distributionszentrum soll das operative Herzstück des Unternehmens werden – jene Drehscheibe, von der aus sämtliche Filialen in Bosnien und Herzegowina versorgt werden. Der Projektwert wird auf über 100 Millionen Euro, umgerechnet rund 200 Millionen KM, geschätzt.

Der Komplex erstreckt sich über eine Fläche, die etwa acht Fußballfeldern entspricht. Allein die Lagerfläche umfasst rund 60.000 Quadratmeter, ausgestattet mit etwa 40.000 Palettenstellplätzen und 120 Laderampen. Mehr als 200 Beschäftigte sollen dort künftig ihren Arbeitsplatz haben.

Bemerkenswert ist, dass Lidl BH in Bosnien und Herzegowina bislang noch keinerlei Umsätze aus dem eigentlichen Kerngeschäft erzielt hat – schließlich ist noch keine einzige Filiale in Betrieb. Die daraus resultierenden Verluste sind erheblich: Für das Jahr 2025 weist das Unternehmen ein Minus von rund 41,5 Millionen KM aus, nach einem Fehlbetrag von etwa 23,5 Millionen KM im Vorjahr. Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Ausrüstung und sonstige langfristige Vermögenswerte werden bilanziell gesondert erfasst.

Die Vorbereitungen für den Markteintritt laufen bereits seit Jahren – und Lidl hat sich dabei für einen ungewöhnlichen Weg entschieden: Statt schrittweise in einen bestehenden Markt einzutreten, baut das Unternehmen einen Großteil seiner Infrastruktur selbst auf. Attraktive Grundstücke in zahlreichen Städten wurden gesichert, an einem Teil der Standorte sind die Bauarbeiten bereits abgeschlossen oder weit fortgeschritten. Lidl errichtet dabei praktisch gleichzeitig ein komplettes Handels- und Logistiknetzwerk, das vor der eigentlichen Filialeröffnung betriebsbereit sein muss.

Einstellungsoffensive

Das Unternehmen trägt also seit Jahren erhebliche Kosten und Investitionslasten, ohne dass dem bislang Einnahmen gegenüberstehen. Dass die Vorbereitungen in eine entscheidende Phase eingetreten sind, signalisiert auch eine groß angelegte Einstellungsoffensive: Lidl hat zuletzt Ausschreibungen für mehr als 1.000 neue Stellen in Bosnien und Herzegowina veröffentlicht. Bereits zuvor beschäftigte das Unternehmen rund 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Land, obwohl noch keine einzige Filiale geöffnet hatte.

Die neu zu besetzenden Stellen betreffen das Filialnetz, die Logistik sowie weitere Geschäftsbereiche, die mit Betriebsaufnahme aktiviert werden. Ein offizielles Eröffnungsdatum für die ersten Filialen hat Lidl bislang nicht kommuniziert. Nach Informationen, die BiznisInfo.ba bereits früher veröffentlicht hat, wird der Start der ersten Objekte für Anfang 2027 erwartet.

Bis dahin werden Distributionszentrum, Verkaufsflächen und die übrige Infrastruktur fertiggestellt – alles mit dem Ziel, dass das Gesamtsystem vom ersten Betriebstag an reibungslos funktioniert. Die jüngste Kapitalerhöhung auf 695,3 Millionen KM unterstreicht die Dimensionen dieses Projekts: Lidl hat in Bosnien und Herzegowina noch kein einziges Produkt über die eigene Ladentheke gebracht – und steht dennoch bereits heute hinter einer aufgebauten Infrastruktur im Wert von Hunderten Millionen Mark.