Routinekontrolle in Graz deckt illegale Prostitution auf

Eine Routinekontrolle in Graz nimmt eine unerwartete Wendung – und bringt eine 22-Jährige ins Visier der Ermittler.

Eine Verkehrskontrolle in Graz hat zur Aufdeckung mutmaßlicher illegaler Prostitution geführt. Im Mittelpunkt steht eine 22-jährige Rumänin, die seither im Visier der Behörden ist.

Aufmerksam wurden die Polizeibeamten, weil das Fahrzeug der Frau ein französisches Überstellungskennzeichen trug und sie sich bei der Kontrolle nicht ausweisen konnte. Die Beamten begleiteten sie daraufhin zu ihrer Wohnung – wo sich herausstellte, dass sie dort nicht gemeldet war. Zudem fanden sich in der Unterkunft Hinweise, die auf eine Tätigkeit in der Prostitution hindeuteten.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Geständnis nach Konfrontation

Die weiteren Ermittlungen übernahm das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Graz. Zunächst bestritt die 22-Jährige, als Sexarbeiterin tätig gewesen zu sein. Doch die Ermittler wurden auf einer einschlägigen Internetplattform fündig: Ein dort veröffentlichtes Profil ließ sich eindeutig der Frau zuordnen. Damit konfrontiert, räumte sie schließlich ein, in den vergangenen Tagen bei mehreren Kunden sexuelle Dienstleistungen gegen Bezahlung erbracht zu haben.

Rechtliche Konsequenzen

In der Steiermark ist Prostitution ausschließlich in behördlich genehmigten Bordellen sowie in den Privatwohnungen der Kunden erlaubt. Die Rumänin wird nun wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen angezeigt. In der Steiermark ist die Ausübung der Prostitution sowie deren Anbahnung ausdrücklich an den Besitz eines Gesundheitsausweises gebunden. Dieser amtliche Lichtbildausweis dokumentiert, dass sich die Person regelmäßig im Abstand von sechs Wochen einer amtsärztlichen Untersuchung auf Geschlechtskrankheiten unterziehen muss und muss bei der Ausübung der Tätigkeit mitgeführt werden. Da die 22-Jährige keinen solchen Ausweis vorweisen konnte, ordnete das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl ihre vorläufige Festnahme an.

Eine abschließende Entscheidung der Behörde steht noch aus.