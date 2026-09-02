Serbien zieht immer mehr Reisende an – und die Zahlen aus dem Sommer 2026 belegen einen klaren Aufwärtstrend.

Serbien verzeichnet im Sommer 2026 einen bemerkenswerten Zuwachs im Tourismusbereich. Allein im Juli reisten 475.871 Besucherinnen und Besucher ins Land – ein Anstieg von 4,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Die Gesamtzahl der Übernachtungen belief sich auf 1,381 Millionen, was einem Plus von 1,9 Prozent entspricht.

Internationaler Zulauf

Besonders der internationale Zulauf trug maßgeblich zu dieser Entwicklung bei. Ausländische Gäste buchten im Juli insgesamt 671.000 Übernachtungen – ein Wachstum von 3,3 Prozent im Jahresvergleich. Die stärksten Herkunftsländer waren die Türkei, Russland und Deutschland. Auch die Nachfrage inländischer Reisender blieb stabil: Auf sie entfielen 710.000 Übernachtungen, ein leichtes Plus von 0,5 Prozent.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Beliebte Reiseziele

Als besonders gefragte Reiseziele erwiesen sich Belgrad, Novi Sad und Subotica im Städtebereich sowie die Kurorte Vrnjacka Banja, Sokobanja und Banja Vrdnik. Gleichzeitig zogen die Bergregionen Zlatibor, Kopaonik und Tara weiterhin zahlreiche Besucherinnen und Besucher an.

Betrachtet man den gesamten Zeitraum von Jänner bis Juli 2026, reisten rund 2,59 Millionen Touristinnen und Touristen nach Serbien – ein Anstieg von sechs Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Zu den bedeutenden Gästegruppen in diesen Monaten zählten neben den bereits genannten Herkunftsländern auch Reisende aus Bosnien-Herzegowina, China sowie Nordmazedonien.