Politischer Neustart in Belgrad – Wahltag in Serbien steht fest

Serbien steht vor einem politischen Neustart – und der Countdown läuft bereits.

Serbien steuert auf außerordentliche Parlamentswahlen zu: Am 25. Oktober sind die Bürgerinnen und Bürger des Landes aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Als formale Voraussetzung dafür hat die Regierung beschlossen, die Nationalversammlung aufzulösen – ein Schritt, der nach serbischem Recht zwingend erforderlich ist, bevor Parlamentswahlen ausgerufen werden können.

Rechtliche Grundlage

Die Auflösung erfolgt auf Antrag der Regierung und schafft damit die rechtliche Grundlage für den offiziellen Start des Wahlkampfs. Dieser dauert gesetzlich vorgeschrieben zwischen 45 und 60 Tagen – ein Zeitraum, in dem sich Parteien und Einzelkandidaten den Wählerinnen und Wählern vorstellen können.

Die Abstimmung vom kommenden Sonntag ist nicht nur für die Menschen im Land selbst von Bedeutung. Auch die serbische Diaspora verfolgt die politischen Entwicklungen in der Heimat mit großem Interesse – schließlich könnten die Wahlergebnisse die Beziehungen zwischen Serbien und seinen Auslandsgemeinschaften nachhaltig prägen.