Wien: U3 fährt wieder – doch nächste Öffi-Sperre steht schon fest

Wochenlang gesperrt, jetzt wieder voll in Betrieb: Wiens U3 rollt wieder durch – doch für andere Linien beginnt die Wartezeit erst.

Die Wiener U-Bahn-Linie U3 ist nach dem Abschluss umfangreicher Sanierungsarbeiten wieder auf ihrer gesamten Strecke in Betrieb. Fahrgäste können die Verbindung zwischen Wien-Ottakring und Wien-Simmering nun wieder ohne Unterbrechung nutzen.

Sanierung & Ausbau

Seit Mitte Juli war der Betrieb auf der U3 geteilt, weil im Abschnitt zwischen Wien-Westbahnhof und Wien-Johnstraße Weichenarbeiten durchgeführt werden mussten. Die Wiener Linien legen größere Instandhaltungsmaßnahmen traditionell in die Sommermonate, da Gleise und Weichen je nach Beanspruchung – etwa durch hohes Fahrgastaufkommen, Kurvenlagen oder stark belastete Haltestellen – in unterschiedlichen Abständen erneuert werden müssen. Im Rahmen des Programms „Netz erst recht!“ sind bis 2026 die Erneuerung von 12,5 Kilometern Gleisen sowie der Austausch von 33 Weichen vorgesehen.

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Parallel dazu plant das Unternehmen eine Streckenverlängerung der Linie 18: Die Straßenbahnlinie soll künftig vom bisherigen Endpunkt Wien-Schlachthausgasse bis zum Ernst-Happel-Stadion weitergeführt werden und damit eine neue Direktverbindung zwischen Wien-Leopoldstadt und Wien-Erdberg schaffen. Die Eröffnung der verlängerten Strecke ist für den 5. September 2026 vorgesehen.

Linie 49 gesperrt

Für Fahrgäste der Linie 49 stehen hingegen vorübergehende Einschränkungen bevor: Zwischen dem 21. September und dem 31. Oktober wird die Linie wegen notwendiger Erhaltungsarbeiten eingestellt. Als Ersatz werden die Linien 46, 52 und 9 auf den betroffenen Abschnitten eingesetzt, wobei die Linien 46 und 52 entsprechend verlängert beziehungsweise angepasst werden, um die Verbindung in diesem Zeitraum sicherzustellen. Die Linie 49 wird zwischen Hütteldorfer Straße und Schweglerstraße unterbrochen; die Linie 46 verkehrt ersatzweise ab Joachimsthaler Platz bis Hütteldorf, Bujattigasse, die Linie 52 wird ab Westbahnhof über Urban-Loritz-Platz bis Parlament, Volkstheater geführt.