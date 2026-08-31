Betrunkener stiehlt Flieger und fliegt in Sperrzone von Atomkraftwerk (VIDEO)

Gestohlenes Flugzeug, Kampfjets und ein Atomkraftwerk – in Ungarn spitzte sich ein Zwischenfall dramatisch zu.

Ein 24-jähriger Mann hat am Samstag, dem 29. August 2026, in Ungarn ein Kleinflugzeug gestohlen und ist damit nach aktuellen Flugspurdaten in die Sperrzone des Atomkraftwerks Paks eingedrungen – kurz darauf musste er in einem Feld notlanden.

Der Vorfall begann am Flughafen Kalocsa, von wo der Mann eine Cessna 172 ohne Genehmigung an sich nahm. Das Militärradar erfasste die Maschine, als sie sich dem Kraftwerk näherte. Rund um das Atomkraftwerk gilt eine permanente Flugverbotszone: In einem Radius von drei Kilometern ist der Luftraum vom Boden bis in knapp 6.000 Meter Höhe gesperrt.

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Militär greift ein

Das Militär reagierte umgehend und schickte zwei Gripen-Kampfjets zur Abfangung. Die Cessna musste schließlich bei Gerjen in einem Sonnenblumenfeld notlanden. Dabei brach unter anderem das Fahrwerk der Maschine, der 24-Jährige blieb jedoch unverletzt.

Die Gripen lokalisierten die beschädigte Cessna und kreisten über der Unglücksstelle, bis Rettungskräfte eintrafen. Der Pilot hatte das Flugzeug inzwischen verlassen und ging desorientiert auf der nahe gelegenen Straße 512 entlang, wo ein Autofahrer anhielt, um ihm zu helfen. Der offensichtlich desorientierte Mann stieg daraufhin in das Auto und versuchte, damit davonzufahren. Ein Insasse konnte dies verhindern, wenig später nahm die Polizei den 24-Jährigen fest.

Hungarian authorities detained a pilot who allegedly stole a plane while intoxicated. Fighter jets scrambled before he made an emergency landing in a sunflower field and attempted to flee. pic.twitter.com/Mv6IRZMEvO — Open Source Intel (@Osint613) August 30, 2026

Kraftwerk unversehrt

Nach Angaben der Polizei war der 24-Jährige alkoholisiert. Zudem wird untersucht, ob er auch unter dem Einfluss anderer Substanzen stand. Das Atomkraftwerk Paks nimmt in der ungarischen Energieversorgung eine Schlüsselrolle ein und liefert knapp die Hälfte der im Land erzeugten Elektrizität. Schäden am Kraftwerk selbst wurden bei dem Vorfall keine gemeldet.

Nach dem Vorfall leitete die Polizei gemeinsam mit der Luftfahrtbehörde eine Überprüfung am Flughafen Kalocsa ein. Entsprechende Kontrollen sollen auch an weiteren Flugplätzen in Ungarn folgen.