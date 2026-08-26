Österreich: Kleinflugzeug stürzt in den Attersee – zwei Menschen vermisst

Ein Kleinflugzeug verschwindet spurlos im Attersee – Feuerwehr und Wasserrettung kämpfen gegen die Zeit.

Mitten über dem Attersee verlor ein Kleinflugzeug am Mittwoch plötzlich an Höhe und stürzte in den See – kurz darauf waren die Sirenen der Einsatzkräfte zu hören. Die zweisitzige Maschine war zuvor in Salzburg gestartet.

Daten des Flugverfolgungsdienstes Flightradar24 zufolge hob das Flugzeug in Salzburg ab. Um 11.23 Uhr und 30 Sekunden riss der Funkkontakt zur Maschine unvermittelt ab. Mehrere Augenzeugen beobachteten, wie das Kleinflugzeug rapide an Höhe verlor und schließlich in den Attersee eintauchte.

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Großangelegte Suchaktion

Weder das Wrack noch die Besatzung waren danach an der Oberfläche zu sehen – das berichtet die „Kronen Zeitung“. Umgehend wurde eine groß angelegte Suchaktion eingeleitet. Sechs Feuerwehren sowie drei Teams der Wasserrettung sind seither im Einsatz, um nach möglichen Überlebenden zu fahnden.

Ein Augenzeuge aus Steinbach am Attersee schildert in der „Kronen Zeitung“ die dramatischen Augenblicke: „Ich habe das Flugzeug gehört, plötzlich war es still.“ Nur wenig später seien bereits die Sirenen zu hören gewesen. „Offenbar ist das Flugzeug im See versunken, der Hubschrauber kreist derzeit ganz tief über dem Wasser.“