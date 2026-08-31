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Radinfrastruktur

Wien baut neuen Radweg: 400 Meter verbinden zwei Bezirke

Wien baut neuen Radweg: 400 Meter verbinden zwei Bezirke
Symbolbild Foto: iStock
2 Min. Lesezeit |

Wien wächst zusammen – zumindest auf zwei Rädern. Ein neuer Abschnitt verbindet Leopoldstadt und Brigittenau auf bisher ungenutztem Weg.

Ort des Geschehens

In Wien-Leopoldstadt und Wien-Brigittenau wurde die Radinfrastruktur um einen weiteren Abschnitt ergänzt: In der Oberen Donaustraße wurde ein Zwei-Richtungs-Radweg in Betrieb genommen, der die beiden Bezirke miteinander verbindet. Der neue Abschnitt ist rund 400 Meter lang und verläuft zwischen der Rembrandtstraße und der Scholzgasse. Damit schließt er eine Lücke im bestehenden Radwegenetz – bislang waren Radfahrer gezwungen, die Straßenseite zu wechseln.

Der neue Zwei-Richtungs-Radweg in der Oberen Donaustraße zwischen Rembrandtstraße und Scholzgasse ist Teil der Radweg-Offensive 2026 der Stadt Wien und wird von der Stadt Wien im Rahmen des zentralen Radverkehrsbudgets finanziert, da Radwege im Hauptradverkehrsnetz nicht aus Bezirksbudgets, sondern aus dem städtischen Zentralbudget getragen werden.

Neue Infrastruktur

Der Radweg wurde ebenerdig angelegt und ist durch Pkw- sowie Radabstellflächen und Grünstreifen vom übrigen Fahrzeugverkehr abgegrenzt. An den Kreuzungsbereichen wurden vorgezogene Gehsteige eingerichtet, die die gegenseitige Sichtbarkeit von Radfahrern und anderen Verkehrsteilnehmern verbessern. Auch für Fußgänger bringt die Umgestaltung Vorteile: Querungsmöglichkeiten wurden neu geschaffen und bestehende ausgebaut.

Im Herbst sollen zwölf Bäume entlang des Abschnitts gepflanzt werden, zudem werden 170 Quadratmeter Grünflächen und Beete angelegt. Sobald die angrenzenden Bauarbeiten abgeschlossen sind, sind weitere Begrünungsmaßnahmen vorgesehen. Ergänzt wird das Angebot durch 24 neu errichtete Radabstellplätze, die den Bereich für den Radverkehr zusätzlich aufwerten sollen.

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