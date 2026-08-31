Serbien eröffnet erste Fabrik für humanoide Roboter

Serbien betritt technologisches Neuland: In Sabac laufen künftig humanoide Roboter vom Band – mit großen Plänen dahinter.

In der westserbischen Stadt Šabac hat die Minth Group gemeinsam mit dem chinesischen Technologieunternehmen AGIBOT die erste Fabrik für humanoide Roboter in Serbien eröffnet. An der Eröffnungszeremonie nahmen Präsident Aleksandar Vučić sowie Finanzminister Siniša Mali und Wirtschaftsministerin Adrijana Mesarović teil. Nach Angaben Vučićs sollen dort zunächst rund 200 Menschen beschäftigt werden.

Vucic bezeichnete die Eröffnung als Pionierleistung und zugleich als Auftakt für weitaus Größeres. „Dies ist ein Pioniervorhaben – erst der Anfang“, sagte er. Nach Einschätzung Vučićs eröffnet die Produktion humanoider Roboter einen völlig neuen Entwicklungsbereich und bietet Serbien die Chance auf einen erheblichen technologischen Sprung.

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Nächste Schritte

Für Vucic steht hinter dem Kürzel „Made in Serbia“ vor allem eines: die Arbeit und das Wissen der Menschen im Land. Als nächsten großen Schritt verwies Vučić auf den geplanten Robotik-Industriepark in Inđija. Nach Angaben der serbischen Entwicklungsagentur RAS sind dafür Investitionen von insgesamt 200 Millionen Euro vorgesehen. Dort sollen künftig neben Robotern auch Batterien, Drohnen und weitere Hochtechnologieprodukte hergestellt werden. Nach Abschluss des Projekts ist eine jährliche Produktionskapazität von bis zu 20.000 humanoiden Robotern und Roboterhunden geplant.

Die eigentliche Stärke dieser Entwicklungen werde sich erst dann entfalten, wenn sie mit Rechenzentren und Supercomputern verknüpft werden, so Vucic. „Erst wenn wir das mit Rechenzentren und Supercomputern verbinden, werden wir eine enorme Kraft erhalten.“ Die Regierung verbindet mit diesen Investitionen das Ziel, Serbien langfristig als Standort für Robotik, künstliche Intelligenz und andere Hochtechnologien zu stärken.