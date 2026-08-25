Drei Tote, 28 Infizierte: Österreich zieht jetzt die Notbremse

Drei Tote, 28 Infizierte – Linz kämpft gegen eine Legionellen-Welle. Nun reagiert die Linz AG mit drastischen Maßnahmen.

In Linz hält eine Legionellen-Welle die Bevölkerung in Sorge: 28 Erkrankungsfälle sind bislang dokumentiert, drei Personen kamen im Zusammenhang mit der Infektion ums Leben. Für die Bevölkerung gibt es jedoch eine zentrale Entwarnung: „Die Trinkwasserversorgung ist nicht betroffen“, betont die Linz AG. Auch Linzer Gesundheitsdirektor Ulrich Püschel hatte gegenüber „Heute“ zur Ruhe aufgerufen: „Man sollte nicht in Panik verfallen. Das Trinkwasser ist per se kein Problem.“

Darüber hinaus erkrankt nicht jeder Mensch, der Legionellen einatmet – und selbst bei einer nachgewiesenen Infektion komme es laut Püschel „nur in ganz, ganz wenigen Fällen“ zur schweren Legionärskrankheit. Die Behörden nähmen die Situation dennoch „natürlich sehr ernst“.

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Maßnahmen der Linz AG

Nun hat sich die Linz AG mit einem aktuellen Statement zu ihrer betroffenen Kühlanlage an der Wiener Straße geäußert. Unmittelbar nach dem positiven Legionellen-Befund sei ein umfassendes Maßnahmenpaket eingeleitet worden: Die Anlage wurde gründlich gereinigt, das gesamte Wasser vollständig ausgetauscht und mit hochdosierten Mitteln desinfiziert. Am Montag erfolgte in Abstimmung mit der zuständigen Behörde und eingebundenen Fachleuten die zusätzliche Umstellung auf Trockenbetrieb.

Dadurch werde eine weitere Vermehrung von Legionellen ausgeschlossen, so die Linz AG. Die Gesundheitsbehörde wurde über diesen Schritt in Kenntnis gesetzt.

Legionellen sind Bakterien, die in geringer Konzentration natürlicherweise im Wasser vorkommen. Unter bestimmten Voraussetzungen – etwa bei hohen Temperaturen, in Warmwasseranlagen größerer Gebäude oder in technischen wasserführenden Systemen – können sie sich jedoch massiv vermehren. Eine Ansteckung kann die sogenannte Legionärskrankheit verursachen, eine schwere Form der Lungenentzündung, die mit Antibiotika behandelt werden muss.

Daneben gibt es mildere Verlaufsformen: Das sogenannte Pontiac-Fieber klingt in der Regel innerhalb von zwei bis fünf Tagen ohne medizinische Behandlung ab. Als besonders gefährdet gelten Personen mit geschwächtem Immunsystem, chronischen Lungenerkrankungen sowie Raucherinnen und Raucher.

Quelle noch unklar

Bislang wurden mehr als 150 Wasserproben entnommen – aus Kühlanlagen ebenso wie aus Privathaushalten. Die abschließenden Auswertungen der bisher gesetzten Maßnahmen liegen noch nicht vor, weshalb weiterhin offen bleibt, ob die betroffene Anlage tatsächlich der Ausgangspunkt der Erkrankungsserie war. Gesundheitsdirektor Püschel rechnet bis zur Wochenmitte mit neuen Ergebnissen.

Unterdessen wurden auch in einer weiteren Anlage Legionellen festgestellt. „Ob ein ursächlicher Zusammenhang besteht, wissen wir noch nicht“, erklärte Püschel. Die entsprechenden Proben seien erst vor Kurzem im Labor eingetroffen.

Zuletzt wurden keine neuen Erkrankungsfälle mehr registriert – die Gesamtzahl bleibt bei 28 Infizierten und drei Todesfällen.