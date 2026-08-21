Legionellen-Alarm in Österreich: Drei Tote, 26 Infizierte

Drei Tote, 26 Infizierte – der Legionellen-Ausbruch in Linz trifft auch Menschen ohne jede Vorerkrankung.

Der Legionellen-Ausbruch in Linz hat bisher drei Menschenleben gefordert. Besonders betroffen macht dabei der Fall eines der Opfer: Die Person war knapp über 50 Jahre alt und wies laut der oberösterreichischen Landesregierung keinerlei Vorerkrankungen auf. Die beiden anderen Verstorbenen waren älter als 80 Jahre und litten bereits vor der Infektion an Vorerkrankungen – bei beiden war die Lunge vorgeschädigt.

Alle drei starben in der Vorwoche zwischen Mittwoch und Samstag, alle hatten ihren Wohnsitz in Linz. Nach Angaben der Landesregierung Oberösterreich gegenüber „Heute“ bestand zwischen den Verstorbenen weder eine familiäre noch eine verwandtschaftliche Verbindung.

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Gefährliche Bakterien

Legionellen sind Bakterien, die in geringen Mengen natürlicherweise im Wasser vorkommen. Unter bestimmten Voraussetzungen – etwa bei hohen Temperaturen, in Warmwasseranlagen größerer Gebäude oder in technischen Wassersystemen – können sie sich jedoch massiv vermehren. Eine Infektion mit Legionellen kann die sogenannte Legionärskrankheit auslösen, eine schwerwiegende Form der Lungenentzündung, die antibiotisch behandelt werden muss.

Daneben existieren auch mildere Verlaufsformen: Das sogenannte Pontiac-Fieber klingt in der Regel innerhalb von zwei bis fünf Tagen ohne medizinische Behandlung ab. Als besonders gefährdet gelten Personen mit geschwächtem Immunsystem, chronischen Lungenerkrankungen sowie Raucherinnen und Raucher.

Seit dem Beginn der gehäuften Legionellen-Erkrankungen im Raum Linz ist die Gesamtzahl der bestätigten Fälle auf 26 Personen gestiegen – vier mehr als noch in der Vorwoche. Alle 24 in Oberösterreich wohnhaften Erkrankten wurden stationär in Krankenhäusern behandelt, ein Teil davon intensivmedizinisch. Zwei weitere Betroffene haben ihren Wohnsitz im Ausland, hielten sich jedoch vor ihrer Erkrankung in Linz auf.

Quelle ungeklärt

Die Suche nach der Infektionsquelle erweist sich weiterhin als komplex. Mehr als 150 Umweltproben aus den Haushalten der Erkrankten, Kühltürmen in Linz und Umgebung, Springbrunnen, Waschanlagen sowie weiteren potenziellen Quellen wurden zur Untersuchung eingereicht, von denen bereits mehr als 80 ausgewertet wurden. Im Zuge dieser Analysen wurden Kühltürme eines Unternehmens an der Wiener Straße in Linz positiv auf Legionellen getestet.

Diese Anlagen wurden zwischenzeitlich gereinigt und desinfiziert. Ob sie tatsächlich im Zusammenhang mit dem aktuellen Ausbruch stehen, ist jedoch noch ungeklärt.

Bei drei der Erkrankten konnten die isolierten Erreger bereits näher charakterisiert werden. Alle drei Stämme gehören dem Legionellensubtyp Allentown/France an und sind genetisch eng miteinander verwandt. Das legt nahe, dass sich zumindest diese drei Personen an einer gemeinsamen Quelle infiziert haben.

Ob es sich dabei um die positiv getesteten Kühltürme handelt, bleibt offen – die entsprechenden Analyseergebnisse werden erst in der kommenden Woche erwartet. Zur Eingrenzung weiterer möglicher Infektionsquellen kommen unter anderem KI-gestützte Analysemethoden, Satellitenbilder sowie meteorologische, bevölkerungsstatistische und betriebliche Daten zum Einsatz.