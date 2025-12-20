Leichtsinn Tödliche Selfie-Jagd: Tourist von Elefant zu Tode getrampelt (VIDEO)

2 Min. Lesezeit | 20. Dezember 2025

Tödliche Faszination für die grauen Riesen: In Indien wurden binnen weniger Tage zwei Männer von Elefanten getötet, als sie den Wildtieren zu nahe kamen.

Tödliches Selfie

Ein 32-jähriger Inder bezahlte seine Selfie-Ambitionen mit dem Leben. Amit Kumar Rajwar aus dem Dorf Kedla wurde am Dienstag im Ramgarh-Distrikt von einer Herde wilder Elefanten tödlich verletzt, als er versuchte, Fotos und Videos mit den Tieren aufzunehmen. Der Mann hatte sich einer Gruppe von acht Elefanten gefährlich genähert, bestätigte Forstbeamter Nitish Kumar.

„Solche Vorfälle passieren, obwohl wir immer wieder über Lautsprecher durchsagen und die Bevölkerung eindringlich warnen, wilden Elefanten nicht zu nahe zu kommen„, erklärte der Beamte. In der Region streifen derzeit etwa 42 Elefanten in mehreren Gruppen durch die Waldgebiete entlang der Distriktgrenzen von Bokaro und Ramgarh.

⇢ 21 Verletzte: Flughafen-Chaos nach brutalem Kofferraub (FOTOS+VIDEOS)



Ähnlicher Vorfall

Erst vor wenigen Tagen hatte sich ein ähnlicher Vorfall ereignet. Im Stammesdorf Narasandh Joba im Mayurbhanj-Distrikt wurde ein junger Mann von einem Elefanten getötet, als er das Wildtier aus nächster Nähe betrachten wollte.

Eine aus Jharkhand eingewanderte Elefantenherde hatte am späten Montagabend zahlreiche Schaulustige angelockt. Während die meisten Menschen vorsichtig Abstand hielten, näherte sich das Opfer einem der Tiere zu sehr – mit fatalen Folgen.

Trotz sofortiger Rettungsversuche erlag der Mann seinen Verletzungen.