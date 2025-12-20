Verkehrswarnung Nebel-Chaos und lange Wartezeiten bei Einreise in Bosnien: Sicht gleich Null

2 Min. Lesezeit | 20. Dezember 2025

Nebel, nasse Straßen und zahlreiche Baustellen – Autofahrer in Bosnien und Herzegowina stehen vor einer Herausforderung. Die Winterausrüstung ist Pflicht.

Erschwerte Bedingungen

Autofahrer in Bosnien und Herzegowina müssen derzeit mit erschwerten Bedingungen rechnen. Der bosnisch-herzegowinische Automobilklub BIHAMK warnt vor nassen und feuchten Fahrbahnen im gesamten Land und ruft zu erhöhter Vorsicht auf. Besonders die Sichtverhältnisse sind in zahlreichen Regionen durch dichten Nebel und tiefe Bewölkung stark eingeschränkt – betroffen sind unter anderem Bihac, Sarajevo, Mostar, Zenica, Doboj und Orasje sowie die Gebiete um Livno, Kupres und Tomislavgrad.

Auf mehreren Hauptverkehrsrouten kommt es zudem zu Einschränkungen durch Bauarbeiten. Seit heute wird auf der Strecke Kladanj-Stupari gebaut, wodurch werktags zwischen 7 und 17 Uhr nur eine Fahrspur mit wechselseitiger Durchfahrt zur Verfügung steht. Auch auf der Verbindung Buna-Stolac wird in der Siedlung Hodbina saniert, was werktags von 7:30 bis 16 Uhr zu Verzögerungen führt. Auf der Strecke Konjic-Jablanica sorgen Arbeiten an Dehnungsfugen einer Brücke in Donje Paprasko für eine ampelgeregelte einspurige Verkehrsführung.

Autobahn-Baustellen

Auf der Autobahn A-1 sind gleich mehrere Abschnitte von Baumaßnahmen betroffen: Im Tunnel Bijela Vlaka (Abschnitt Pocitelj-Bijaca) werden die Beleuchtungskörper ausgetauscht, weshalb der Verkehr zweispurig über die Gegenfahrbahn geleitet wird. Zwischen Visoko und Podlugovi sind wegen Kabelkanalarbeiten sowohl Fahr- als auch Standspur gesperrt. Weitere Bauarbeiten finden auf dem Autobahnabschnitt Podlugovi-Sarajevo Nord statt.

Zusätzliche Verkehrsbehinderungen gibt es auf den Hauptstraßen Olovo-Semizovac, Bileca-Trebinje (in Zudojevici), Gacko-Foca (in Sastavci) sowie am Eingang nach Neum. Die Hauptstraße Jablanica-Blidinje ist für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen komplett gesperrt.

Grenzverkehr

An den Grenzübergängen Velika Kladusa, Gradiska, Gradina, Brod und Orasje müssen Reisende bei der Einreise nach Bosnien und Herzegowina mit längeren Wartezeiten rechnen. An anderen Grenzübergängen ist die Situation entspannter. Der BIHAMK weist darauf hin, dass durch das neue Ein- und Ausreisesystem der Europäischen Union (EES) generell mit verlängerten Abfertigungszeiten zu rechnen ist.

Der Grenzübergang Brcko ist nur für Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen passierbar, während der Übergang Karakaj seit dem 2. Dezember 2025 für alle Fahrzeugkategorien geöffnet ist. Am Grenzübergang Sepak herrscht ein generelles Durchfahrtsverbot für Lastkraftwagen.

Der Automobilklub erinnert alle Verkehrsteilnehmer daran, dass auf sämtlichen Straßen in Bosnien und Herzegowina die Winterausrüstungspflicht gilt.