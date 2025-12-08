21 Verletzte: Flughafen-Chaos nach brutalem Kofferraub (FOTOS+VIDEOS)

Pfefferspray-Attacke im Aufzug erschüttert Londons Flughafen Heathrow. 21 Verletzte, darunter ein Kleinkind, und ein Verkehrschaos sind die Folge des Überfalls.

Am Londoner Flughafen Heathrow kam es zu einem gewaltsamen Zwischenfall, bei dem 21 Personen verletzt wurden. Nach Polizeiangaben betraten vier Männer gemeinsam mit einer Frau einen Aufzug im Parkhaus des Terminals 3. Unvermittelt setzten sie Pfefferspray ein und entwendeten den Koffer der Frau, wie Polizeisprecher Peter Stevens erklärte. “Durch das Spray wurden 21 Menschen verletzt, darunter ein dreijähriges Kind”, so Stevens. Rettungskräfte behandelten die Betroffenen vor Ort, fünf Personen mussten in Krankenhäuser eingeliefert werden.

Verkehrschaos entsteht

Der Vorfall löste einen umfangreichen Einsatz von Sicherheits- und Rettungskräften aus, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen rund um das Terminal führte. “Wir haben anderthalb Stunden im Verkehr festgesteckt”, berichtete der Passagier Jayesh Patel, der mit seiner Familie nach Indien fliegen wollte. “Wir sind zum Abfluggate gerannt, haben das Check-In um drei Minuten verpasst und wurden abgewiesen”, schilderte er die Situation. “Jetzt müssen wir 160 Kilometer zurück nach Hause fahren.”

Ermittlungen laufen

Die Polizeimaßnahmen verursachten ein Verkehrschaos im Flughafenbereich. Ersten Ermittlungserkenntnissen zufolge waren die an dem Vorfall beteiligten Personen miteinander bekannt. Die genauen Umstände des Geschehens, das von Überwachungskameras aufgezeichnet wurde, sind noch Gegenstand der Untersuchungen. Die Polizei stuft den Vorfall als “isoliertes Ereignis” ein.

Ein 31-jähriger Mann wurde unmittelbar am Tatort wegen des Verdachts der Körperverletzung festgenommen.