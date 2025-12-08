“Französischer Fritzl” in U-Haft: Kind enthüllt Familien-Hölle

Ein elfjähriger Junge bricht sein Schweigen und löst eine schockierende Enthüllung aus. Hinter verschlossenen Türen spielte sich ein Albtraum ab, der an den Fall Fritzl erinnert.

In Frankreich wurde ein Fall von Inzest und Missbrauch aufgedeckt, der erschreckende Ähnlichkeiten mit dem Fall Josef Fritzl aufweist. Die Behörden nahmen einen 58-jährigen Mann fest und klagten ihn wegen inzestuöser Vergewaltigung einer Minderjährigen an. Die Ermittlungen begannen, nachdem sein elfjähriger Sohn in der Schule von erzwungenen sexuellen Handlungen berichtet hatte, woraufhin die Polizei eingeschaltet wurde. Der Beschuldigte befindet sich seither in Untersuchungshaft.

Jahrelanger Missbrauch

Die Ermittler deckten auf, dass der Mann jahrelang seine inzwischen 33-jährige Tochter sexuell missbrauchte. Aus dieser Beziehung gingen drei Kinder hervor: der elfjährige Junge, der selbst zum Opfer wurde, sowie achtjährige Zwillingsmädchen. Bei seiner Vernehmung gab der 58-Jährige zu, seine Tochter vergewaltigt zu haben.

Erschreckende Details

Den Ermittlungsberichten zufolge verabreichte er ihr ein Antipsychotikum, um sie gefügig zu machen. Zudem gestand er, seinen Sohn zu sexuellen Handlungen mit dessen Mutter gedrängt und gemeinsam mit dem Kind pornografische Filme angesehen zu haben. In Medienberichten wird der Täter mittlerweile als “französischer Fritzl” bezeichnet.

Die drei Kinder wurden inzwischen in die Obhut des Jugendamtes übergeben.