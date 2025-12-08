Monsterwelle reißt Urlauber in den Tod – Dramatische Suche nach Vermisstem (VIDEO)

Eine gewaltige Welle reißt Badegäste an Teneriffas Küste ins offene Meer. Die Naturgewalt fordert drei Todesopfer, während Rettungskräfte verzweifelt nach einer vermissten Person suchen.

Vor der Westküste Teneriffas hat sich eine Tragödie ereignet: Eine massive Welle riss drei Menschen in den Tod, verletzte drei weitere und eine Person wird nach wie vor vermisst. Der Unglücksfall trug sich am Nachmittag gegen 16 Uhr an einem bei Touristen beliebten Naturpool nahe Los Gigantes im Gebiet Santiago del Teide zu. Die Badegäste, die sich sowohl auf den Klippen als auch im Wasser aufhielten, wurden unvermittelt von einer gewaltigen Wassermasse erfasst und ins Meer hinausgezogen.

Der Notdienst der Kanarischen Inseln bestätigte, dass mehrere Personen von der Welle ins Meer gerissen wurden und eine weitere Person noch nicht gefunden werden konnte. Wie “Diario de Avisos” meldet, befinden sich unter den Verunglückten mehrere ausländische Urlauber. “Eine Person wurde vom Hubschrauber der Seenotrettung aus dem Wasser gerettet, zudem wurde ein Todesopfer geborgen”, teilte der kanarische Notdienst mit.

Den offiziellen Angaben zufolge verloren zwei Männer und eine Frau ihr Leben. Einer der männlichen Opfer war 35 Jahre alt, die Frau 55. Zum dritten Verstorbenen liegen derzeit keine detaillierten Informationen vor.

Dramatische Rettungsaktion

Eine weitere Frau erlitt während des Unglücks an den Felsen einen Herzstillstand. Rettungskräfte brachten sie mit einem Jetski an Land, wo sie reanimiert und anschließend per Hubschrauber in eine Klinik transportiert wurde. Ob sich unter den tödlich Verunglückten deutsche Staatsangehörige befinden, ist momentan nicht bekannt. Weitere Identitätsangaben wurden bislang nicht veröffentlicht.

Die Suche nach der vermissten Person dauerte bis in die Abendstunden an, blieb jedoch bisher erfolglos. An der Rettungsaktion beteiligten sich die Seenotrettung, ein Rettungshubschrauber sowie diverse Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Medienberichten zufolge konnten einige Betroffene selbständig aus dem Wasser entkommen.

Gefährliche Naturpools

Der staatliche Fernsehsender RTVE berichtete, dass die kanarischen Behörden bereits am Sonntag eine Warnung vor gefährlichen Wellenverhältnissen herausgegeben hatten. Die landschaftlich beeindruckenden Naturpools, die zahlreiche Touristen anziehen, können bei unruhiger See rasch zu lebensgefährlichen Orten werden. Hohe Wellen können Schwimmer ins offene Meer ziehen, während die starke Strömung eine Rückkehr zum Ufer nahezu unmöglich macht.

Erst am 8. November hatten gewaltige Wellen auf Teneriffa für verheerende Folgen gesorgt.

Damals wurden zahlreiche Menschen ins Meer gespült, drei Personen starben und 15 wurden verletzt.