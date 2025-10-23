Verkehrs-Chaos: Totalsperrung mitten in Wien!

Vollsperrung der Stadionbrücke sorgt für Verkehrschaos in Wien. Trotz Herbstferien drohen massive Staus auf den Ausweichrouten – auch der Busverkehr wird eingeschränkt.

Die Stadionbrücke wird Ende Oktober komplett gesperrt. Seit Februar läuft bereits die Sanierung des Verkehrsknotenpunkts, doch nun folgt eine vollständige Schließung in beide Fahrtrichtungen vom 24. bis 30. Oktober. Für Verkehrsteilnehmer Richtung Wien-Leopoldstadt bleibt die Sperre sogar bis 3. November bestehen.

Der ÖAMTC warnt vor erheblichen Verkehrsbehinderungen auf den Ausweichrouten. Ab dem 3. November wird zumindest die Zufahrt von der A4/A23 in Richtung Wien-Landstraße wieder möglich sein. „Staus und Verzögerungen werden auf den Umleitungen trotz Herbstferien nicht ausbleiben“, befürchtet ÖAMTC-Experte Harald Lasser.

Betroffene Verkehrsmittel

Von den Einschränkungen betroffen ist auch der öffentliche Nahverkehr. Die Buslinie 80A verkehrt während der Bauarbeiten nur auf geteilten Streckenabschnitten – zwischen Praterstern und Lukschgasse sowie zwischen Neu Marx und Schlachthausgasse.

Umleitung für Autofahrer

Autofahrer mit Ziel Wien-Landstraße müssen über die Rotundenbrücke ausweichen. Zusätzlich wird die Stadionallee ab der Rustenschacherallee gesperrt. Wer nach Wien-Leopoldstadt möchte, folgt der Umleitung über Erdbergstraße, Kundmanngasse und Rotundenbrücke.

Die Zufahrt zur Schlachthausgasse über die Erdberger Lände sowie die Auffahrt von der Schlachthausgasse auf die Ost Autobahn (A4) bleiben weiterhin uneingeschränkt nutzbar.