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Messerdrohung

Wegen Autoschlüssel: Sohn zückt Messer gegen Vater

Wegen Autoschlüssel: Sohn zückt Messer gegen Vater
Symbolbild Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Ein Autoschlüssel, ein Messer, 2,2 Promille – ein Familienabend in Wien-Liesing endet mit Festnahme und Anzeige.

In Wien-Liesing ist ein Familienstreit am Sonntagabend derart außer Kontrolle geraten, dass die Polizei eingreifen musste. Auslöser der Auseinandersetzung war ein Autoschlüssel.

Messer gegen Vater

Gegen 20.45 Uhr des 11. Oktober gerieten ein 22-jähriger serbischer Staatsangehöriger und sein 47-jähriger Vater in Streit. Der junge Mann, der zu diesem Zeitpunkt erheblich unter Alkoholeinfluss stand, griff im Verlauf der Auseinandersetzung zu einem Küchenmesser und bedrohte damit seinen Vater. Schlimmeres verhinderte die Mutter, die ihrem Sohn das Messer abnahm.

Beamte der Polizeiinspektion Anton-Baumgartner-Straße trafen kurz darauf am Einsatzort ein und nahmen den 22-Jährigen fest. Eine Messung ergab einen Blutalkoholgehalt von rund 2,2 Promille.

Rechtliche Konsequenzen

Im Anschluss an den Vorfall verhängte die Polizei gegen den jungen Mann ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot. Er wird sich nun wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung vor Gericht verantworten müssen.

Es gilt die Unschuldsvermutung.

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