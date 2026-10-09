22-jähriger fährt mit E-Scooter Pensionistin um: 92-Jährige landet im Spital

Ein E-Scooter, ein Promillewert und eine 92-Jährige im Krankenhaus – Bad Hofgastein erlebt einen Vorfall mit Folgen.

In Bad Hofgastein wurde am Donnerstagnachmittag eine 92-jährige Frau bei einem Zusammenstoß mit einem E-Scooter verletzt. Ein 22-jähriger Bulgare war im Ortsgebiet des Salzburger Kurortes unterwegs, als er die in gleicher Richtung gehende Seniorin erfasste. Die Frau zog sich dabei leichte Verletzungen zu und wurde anschließend von einer Rettungseinheit des Roten Kreuzes in das Krankenhaus Schwarzach transportiert.

Alkotest & Anzeige

Ein vor Ort durchgeführter Alkotest ergab beim Fahrer des E-Scooters einen Blutalkoholwert von 0,84 Promille. Die verunfallte Fußgängerin war hingegen alkoholunauffällig.

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Der 22-Jährige blieb körperlich unverletzt, sieht sich jedoch mit einer Anzeige bei der Polizei konfrontiert.