Nach Raub in Wien: Polizei fahndet nach diesem Jugendlichen

Ein geraubter E-Scooter, drei Festnahmen – und ein weiterer Verdächtiger auf der Flucht. Jetzt bittet die Wiener Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Ort des Geschehens

In der Wiener Mühlhäufelgasse ist am 16. September ein 16-Jähriger Opfer eines Raubüberfalls geworden. Gegen 19:40 Uhr soll der Jugendliche von mehreren Jugendlichen angegriffen und geschlagen worden sein. Dabei wurde ihm unter anderem sein E-Scooter geraubt.

Drei Festnahmen

Im Verlauf der Ermittlungen gelang es der Wiener Polizei, drei Tatverdächtige im Alter von 14 beziehungsweise 16 Jahren auszuforschen und festzunehmen. Laut Polizei handelt es sich um einen österreichischen, einen indischen und einen türkischen Staatsangehörigen. Einer der Verdächtigen versuchte bei seiner Anhaltung zu flüchten, konnte nach einer Verfolgung im Bereich der Donau-City jedoch festgenommen werden.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Nach den drei Festnahmen gelang es den Ermittlern, auch den Aufenthaltsort eines weiteren Tatverdächtigen festzustellen. Als eine Polizeistreife den jungen Mann anhalten wollte, gelang ihm jedoch auf einem E-Scooter die Flucht. Zuvor war der Verdächtige von Zeugen fotografiert worden.

Fahndung läuft

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien hat die Polizei ein Foto des bislang unbekannten Tatverdächtigen veröffentlicht und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Gesuchten können – auch anonym – beim Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, unter 01-31310 DW 67800 gemeldet werden.

Für den abgebildeten Tatverdächtigen gilt die Unschuldsvermutung.