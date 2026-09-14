Wenn die Wohnung unbezahlbar wird: Hier bekommen Betroffene Hilfe

Wohnungsnot trifft viele – doch in Niederösterreich gibt es seit 20 Jahren eine Anlaufstelle, die konkret hilft.

Steigende Wohn- und Lebenshaltungskosten setzen viele Haushalte unter Druck. Die niederösterreichische Wohnassistenz begleitet Menschen in schwierigen Lebenslagen – vor allem jene, die von Wohnungslosigkeit bedroht sind oder dringend leistbaren Wohnraum benötigen. Seit ihrer Gründung im Jahr 2006 wurden 2.500 Haushalte mit Wohnraum versorgt. Darin lebten insgesamt mehr als 5.450 Menschen.

Nicht alle, die in Niederösterreich eine passende und zugleich leistbare Wohnung suchen, stehen vor denselben Ausgangsbedingungen. Manche geraten durch die Geburt eines Kindes, ein geringes Einkommen oder eine Trennung in Wohnungsnot. Patricia Grünauer, Geschäftsführerin des Vereins Wohnen, sieht im gemeinnützigen Wohnbau einen zentralen Hebel: „Durch den gemeinnützigen Wohnbau haben wir die Möglichkeit, leistbare Wohnungen zu vermitteln.“

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Hilfe im Alltag

Wie konkret diese Hilfe wirken kann, zeigt das Beispiel von Bettina. Nachdem sie Mutter geworden war, veränderten sich ihre persönliche und finanzielle Situation. Fehlende Zentralheizung, Wasserschäden und stark gestiegene Kosten verschärften ihre Wohnprobleme zusätzlich. Mit Unterstützung der Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter sowie des Vereins Wohnen gelang es ihr schließlich, ihre Situation zu stabilisieren. Hilfe anzunehmen sei für sie zunächst nicht einfach gewesen, berichtete sie bei der Jubiläumsveranstaltung.

Land hält an Hilfe fest

Die Finanzierung des Angebots trägt das Land Niederösterreich, während der Verein Wohnen die Abwicklung und sozialarbeiterische Begleitung übernimmt und gemeinnützige Wohnbauträger Wohnungen zur Verfügung stellen. Wohnbau-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister betonte zum 20-jährigen Jubiläum, dass das Land auch künftig an dieser Unterstützung festhalten werde. Für die Wohnassistenz und die NÖ Erstberatung wurde bereits ein Fördervolumen von insgesamt 11,86 Millionen Euro für die Jahre 2025 bis 2028 beschlossen.

Die NÖ Wohnassistenz ist eine Initiative des Vereins Wohnen und der NÖ Wohnbauförderung. Betroffene erhalten über die NÖ Erstberatung unter der Telefonnummer 02742/47076 erste Orientierung und Unterstützung und können bei Bedarf innerhalb des Vereins an passende Angebote weitervermittelt werden. Die Wohnassistenz mietet leistbare Wohnungen in Niederösterreich an und stellt sie Menschen in Wohnungsnot zur Verfügung. Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter begleiten die Betroffenen dabei mit dem Ziel, ihre Lebenssituation zu stabilisieren und die Wohnung langfristig selbstständig erhalten zu können.