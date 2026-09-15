Drei Monate verheiratet – jetzt sind beide tot

Drei Monate nach der Hochzeit endet eine Nacht in Venedig mit einem Todesfall – und einer Frau, die spurlos verschwunden ist.

Ein schwerer Bootsunfall auf einem Kanal zwischen der Insel Tessera und dem Flughafen Venedig-Marco Polo hat in Venedig eine Tragödie ausgelöst: Der 25-jährige Sean Michieli erlag einem schweren Schädel-Hirn-Trauma, das er bei dem Zusammenstoß erlitten hatte. Seine 26-jährige Ehefrau Gabriela Querino ist weiterhin verschwunden – bislang wurde lediglich ihre Handtasche aufgefunden. Feuerwehrboote, Carabinieri und ein Hubschrauber setzen die Suche nach der jungen Frau fort, ohne dass bislang ein Ergebnis vorliegt.

Unfall im Dunkeln

Der Unfall ereignete sich in den frühen Morgenstunden, noch vor Sonnenaufgang, als das Paar mit einem kleinen Boot unterwegs war und mit einem Wassertaxi kollidierte. Videoaufnahmen des Vorfalls existieren nicht, da in dem betreffenden Kanalabschnitt keine Überwachungskameras installiert sind. Der Fahrer des Wassertaxis gab gegenüber den Behörden an, das Boot des Paares zu spät bemerkt zu haben. Das Wassertaxi wurde von den Carabinieri sichergestellt; das gesunkene Fahrzeug des Paares soll im Zuge weiterer Ermittlungen geborgen werden.

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Frisch Verheiratet

Sean Michieli und Gabriela Querino hatten erst vor rund drei Monaten geheiratet – kennengelernt hatten sie sich in Venedig, der Stadt, in der sich nun ihr Schicksal entschied. Der 25-jährige Italiener arbeitete als Muschel- und Fischereiarbeiter in Cavallino-Treporti bei Venedig, seine Ehefrau Gabriela stammt aus Ribeirão Preto im brasilianischen Bundesstaat São Paulo. Gabriela lebte seit etwa zwei Jahren in Italien.

Ihre Schwester Maria Eduarda kündigte an, nach Italien zu reisen, um die Suche vor Ort zu unterstützen.