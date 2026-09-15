In Frankfurt häufen sich Malaria-Fälle und die Nähe zum Flughafen rückt dabei immer stärker in den Fokus.

Im Frankfurter Stadtteil Schwanheim sind zwei Personen an Malaria erkrankt. Das zuständige Gesundheitsamt hat die Bevölkerung daraufhin zur erhöhten Wachsamkeit aufgerufen. Schwanheim grenzt unmittelbar an den Frankfurter Flughafen.

Nach Angaben des Frankfurter Gesundheitsamts handelt es sich bei den Fällen in Schwanheim um sogenannte Flughafen-Malaria, bei der vermutlich infizierte Mücken mit Flugzeugen aus Tropengebieten eingeschleppt wurden; eine Übertragung von Mensch zu Mensch spielt dabei keine Rolle.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Bereits Ende August waren sechs Beschäftigte des Flughafens an der Krankheit erkrankt – zwei von ihnen überlebten die Infektion nicht. Die neu aufgetretenen Fälle werden derzeit medizinisch behandelt; die Ursache der Ansteckungen ist bislang ungeklärt.

Behörden unter Druck

Der Leiter des Gesundheitsamts appelliert an die Bevölkerung, bei entsprechenden Beschwerden auch an eine mögliche Flughafen-Malaria zu denken: „Bei Symptomen auch an eine sogenannte Flughafen-Malaria denken.“ Die Erkrankung kann sich innerhalb von 24 Stunden zu einem lebensbedrohlichen Zustand entwickeln.

Derzeit konzentrieren sich die Behörden darauf, einen möglichen Zusammenhang zwischen den aktuellen und den früheren Fällen herzustellen sowie bestehende Schutzmaßnahmen zu überprüfen und gegebenenfalls auszubauen.

Risikogruppen im Fokus

Vor allem Anwohnerinnen und Anwohner in der Nähe des Flughafens sowie vielreisende Angehörige der BKS-Diaspora (bosnisch-kroatisch-serbischsprachige Gemeinschaft) werden zur besonderen Vorsicht angehalten. Wer regelmäßig reist, sollte sich im Vorfeld über geeignete Schutzmaßnahmen gegen Malaria informieren und ärztliche Beratung in Anspruch nehmen, um das persönliche Risiko so gering wie möglich zu halten.