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Spaziergänger findet AK-47 und tausende Schuss Munition im Wald

Spaziergänger findet AK-47 und tausende Schuss Munition im Wald
FOTO: iStock
1 Min. Lesezeit |

Ein Waldspaziergang bei Speyer endet mit einem Fund, der die Ermittler beschäftigt: Kriegswaffen, Schrotflinten – und Tausende Schuss Munition.

Gegen 10:15 Uhr am Montag stieß ein Spaziergänger im Wald nahe der Landstraße 528 bei Speyer auf einen beunruhigenden Fund: Zwischen den Bäumen lag ein umfangreiches Waffenarsenal, darunter eine AK-47, Jagdgewehre, Schrotflinten sowie eine Maschinenpistole. Ergänzt wurde der Fund durch mehrere Tausend Schuss Munition, die offenbar noch unbenutzt war.

Polizei ermittelt

Noch am selben Tag rückte die Polizei aus, sicherte sämtliche Waffen und leitete die kriminaltechnische Untersuchung ein. „Der Fund wird auf Fingerabdrücke und weitere Spuren untersucht“, erklärte eine Polizeisprecherin. Als wahrscheinlichstes Szenario gilt derzeit, dass die Waffen bewusst in dem Waldstück abgelegt worden waren, um sie loszuwerden.

Die Kriminalpolizei Ludwigshafen ist nun damit befasst, Herkunft und Alter der sichergestellten Waffen zu klären. Wer rund um den Parkplatz im betreffenden Waldgebiet verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise zu den Waffen und der Munition geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer +49 621/963-23312 zu melden.

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