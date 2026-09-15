Crash mit LKW: Acht Verletzte nach Bus-Unfall in Wien

Ein Lkw kippt um, acht Verletzte, ein Hubschraubereinsatz – in Wien-Leopoldstadt endet eine Fahrt mit dramatischen Folgen.

In der Seitenhafenstraße in Wien-Leopoldstadt kam es am Dienstagnachmittag zu einem Zusammenstoß zwischen einem Linienbus der Linie 79B und einem Lkw. Dabei wurden insgesamt acht Personen verletzt. Der Fahrer des Lkws zog sich mittelschwere Verletzungen zu und musste per Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

Sieben Fahrgäste des Busses erlitten leichte Verletzungen – fünf von ihnen wurden stationär aufgenommen, zwei weitere konnten nach der Erstversorgung in häusliche Pflege entlassen werden.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Lkw kippt um

Bei dem Unfall prallte der Lkw seitlich gegen den Bus, woraufhin das Schwerfahrzeug umkippte. Die Feuerwehr rückte aus, um den gestürzten Lkw zu bergen. Am Bus wurden eine Tür sowie mehrere Seitenscheiben beschädigt. Das Fahrzeug wird vom Unternehmen Dr. Richard im Auftrag der Wiener Linien eingesetzt.

Linie umgeleitet

Wie die Wiener Linien mitteilten, ist die genaue Unfallursache noch nicht geklärt und wird derzeit untersucht. Infolge des Vorfalls wurde die Linie 79B auf eine Ausweichroute umgeleitet: Der Streckenabschnitt zwischen Haidequerstraße und Grünhaufenbrücke wird vorübergehend über die Freudenauer Hafenstraße geführt.

Wiener Berufsrettung und Feuerwehr waren rasch vor Ort und kümmerten sich um die Versorgung der Betroffenen.