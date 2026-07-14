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Angriff

Raketen über Kiew: Explosionen erschüttern ukrainische Hauptstadt

Raketen über Kiew: Explosionen erschüttern ukrainische Hauptstadt
FOTO: EPA/SERGEY DOLZHENKO
1 Min. Lesezeit |

Explosionen in der Nacht, Brände in mehreren Bezirken: Kiew und weitere ukrainische Städte stehen erneut unter schwerem Beschuss.

In der Nacht auf heute hat das russische Militär die ukrainische Hauptstadt Kiew erneut mit ballistischen Raketen beschossen – einer Waffengattung, die aufgrund ihrer hohen Fluggeschwindigkeit nur schwer abzufangen ist. In der Dreimillionenstadt waren rund ein halbes Dutzend Explosionen zu vernehmen. Laut Behördenangaben brachen in mindestens zwei Stadtbezirken Brände aus, die teils auf herabfallende Trümmerteile zurückzuführen sind. Nach Angaben der örtlichen Behörden wurden mindestens drei Menschen verletzt.

Weitere Städte betroffen

Neben Kiew gerieten auch weitere ukrainische Städte ins Visier der Angriffe. In Saporischschja wurden bei einem Drohnenangriff nach Angaben der Rettungsdienste elf Personen verletzt. Aus der Region Charkiw berichtete der dortige Gouverneur von sechs Verletzten.

Eine offizielle Stellungnahme der russischen Seite steht bislang aus.

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