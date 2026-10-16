Gummibärchen als Dank: Ehrliche Studenten bringen 120.000 Euro zurück zur Bank

120.000 Euro in der Hand und trotzdem nur kurz gezögert. Zwei Studenten in Salzburg stehen plötzlich vor einer Entscheidung, die ihr Leben hätte verändern können.

Was als gewöhnlicher Bankbesuch begann, entwickelte sich für zwei georgische Studenten in Salzburg zu einem unerwarteten Moment der Prüfung – und der Ehrlichkeit.

Giorgi Bolkvadze und Giorgi Shavadze wollten in einer Filiale der Salzburger Sparkasse in Salzburg-Gnigl einen Betrag von 12.900 Euro abheben. Aufgrund eines menschlichen Fehlers bei der Auszahlung landeten jedoch mehr als 120.000 Euro in ihren Händen. Ohne zu zögern, brachten die beiden das Geld zurück zur Bank.

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Anruf aus der Dusche

Den Fehler bemerkte Bolkvadze erst, als er bereits im Fitnessstudio war und ein Anruf ihn aus der Dusche holte. Wie der ORF berichtet, schilderte er den Moment so: „Ich nehme das Geld, gebe es meinem Freund, gehe ins Gym, dusche, und als ich aus der Dusche steige, kriege ich einen Anruf: Hast du das Geld genommen? Ja. Hast du 12.000 genommen? Klar. Aber es waren 120.000.“

Dank mit Gummibärchen

Auch die Sparkasse hatte den Irrtum zwischenzeitlich bemerkt und die Studenten kontaktiert. In einer schriftlichen Stellungnahme hielt das Institut fest: „Wir haben uns beim Kunden entschuldigt und uns für sein kooperatives Verhalten bedankt.“ Als sichtbares Zeichen dieser Anerkennung überreichte die Bank Giorgi Bolkvadze und Giorgi Shavadze ein Säckchen Gummibärchen.