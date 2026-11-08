2.100 Euro netto und trotzdem im Minus: Das kostet der Überziehungsrahmen

Das Gehalt landet pünktlich auf dem Konto, trotzdem bleibt kaum Geld zum Leben. Wer seinen Überziehungsrahmen regelmäßig ausschöpft, kann in eine finanzielle Spirale geraten, aus der selbst ein gutes Einkommen nicht unbedingt herausführt. Ein alltägliches Rechenbeispiel zeigt, wie schnell das passiert und welche Möglichkeiten Betroffene haben.

Für viele Arbeitnehmer beginnt der Monat mit einer scheinbar guten Nachricht: Das Gehalt ist eingetroffen. Doch die Freude hält nicht lange. Miete, Strom, Versicherungen und Lebensmittel müssen bezahlt werden. Schon wenige Tage später steht das Konto wieder im Minus. Was zunächst als kurzfristige Überbrückung gedacht war, entwickelt sich zur dauerhaften Verschuldung.

2.100 Euro Gehalt, aber nur 300 Euro bleiben übrig

Wie schnell das passieren kann, zeigt ein vereinfachtes Beispiel.

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Eine Arbeitnehmerin verdient monatlich 2.100 Euro netto. Ihr Konto steht unmittelbar vor der Gehaltszahlung bei minus 1.800 Euro. Sobald das Geld eingeht, beträgt ihr tatsächliches Guthaben nur noch 300 Euro.

Doch die monatlichen Rechnungen sind noch nicht bezahlt. Allein 900 Euro Miete, 120 Euro Strom und 400 Euro für Lebensmittel reichen aus, um das Konto erneut deutlich ins Minus zu drücken.

Besonders tückisch: Verfügt die Frau über einen Überziehungsrahmen von 3.000 Euro, kann ihre Banking-App nach dem Gehaltseingang einen verfügbaren Betrag von 3.300 Euro anzeigen.

Davon sind allerdings 3.000 Euro geliehenes Geld der Bank. Wer verfügbaren Betrag und tatsächliches Guthaben verwechselt, verliert leicht den Überblick.

Was das Minus tatsächlich kostet

Ein überzogenes Girokonto ist nichts anderes als ein Kredit. Und dieser kann teuer werden.

Die Arbeiterkammer Salzburg weist darauf hin, dass Sollzinsen außerhalb eines vereinbarten Kontorahmens bei untersuchten Angeboten bis zu 18,05 Prozent erreichen können. Innerhalb des vereinbarten Rahmens gelten die jeweiligen Vertragskonditionen.

Ein Rechenbeispiel: Wer sein Konto dauerhaft mit 1.800 Euro überzieht und dafür zwölf Prozent Sollzinsen jährlich bezahlt, muss allein mit rund 216 Euro Zinskosten pro Jahr rechnen. Zusätzliche Gebühren und Zinseszinsen sind dabei nicht berücksichtigt.

Bei einem dauerhaft ausgeschöpften Rahmen von 3.000 Euro wären es unter denselben Annahmen bereits 360 Euro jährlich.

Das Problem: Diese Ausgaben reduzieren den finanziellen Spielraum zusätzlich, ohne dass die eigentlichen Schulden dadurch kleiner werden.

Warum selbst regelmäßiges Einkommen nicht hilft

Der entscheidende Punkt ist nicht allein die Höhe des Gehalts, sondern das Verhältnis zwischen Einnahmen, Ausgaben und bestehenden Verpflichtungen.

Wer monatlich 2.100 Euro verdient, aber langfristig genauso viel oder mehr ausgibt, kann sein Kontominus nicht dauerhaft abbauen. Jeder Gehaltseingang gleicht zunächst die vorherige Überziehung aus. Anschließend wird erneut Geld geliehen.

Zusätzliche Ausgaben verschärfen die Situation. Gerade im November und Dezember kommen für viele Haushalte Weihnachtsgeschenke, höhere Heizkosten oder Reisen zu Verwandten hinzu.

Ein Kontorahmen schafft kurzfristig Liquidität, ersetzt aber kein ausreichendes Haushaltsbudget.

Ab 20. November gelten neue Schutzregeln

Mit dem neuen österreichischen Verbraucherkreditgesetz treten am 20. November 2026 zusätzliche Schutzbestimmungen in Kraft.

Besonders wichtig wird das, wenn eine Bank einen vereinbarten Überziehungsrahmen kürzt oder streicht. Sie muss darüber grundsätzlich mindestens 30 Tage vorher informieren.

Vor Einleitung eines Zwangsvollstreckungsverfahrens muss sie außerdem eine Rückzahlung des betroffenen Betrags in zwölf gleichen Monatsraten anbieten. Dabei läuft der vereinbarte Sollzinssatz weiter.

Diese Regelung gilt unter bestimmten Voraussetzungen auch für bereits bestehende unbefristete Verträge.

Die neuen Vorschriften bedeuten allerdings weder einen Schuldenerlass noch einen Anspruch darauf, den Kontorahmen dauerhaft weiter auszuschöpfen.

Wie Betroffene aus der Minusfalle herauskommen

Die Arbeiterkammer empfiehlt, bei längerfristigen Überziehungen mit der Bank über günstigere Konditionen zu sprechen. Auch eine Umschuldung auf einen Ratenkredit kann sinnvoll sein, sofern dessen Gesamtkosten niedriger sind und die monatlichen Raten tatsächlich leistbar bleiben.

Wichtig ist dabei, den Überziehungsrahmen anschließend nicht erneut auszuschöpfen. Sonst droht eine doppelte Verschuldung.

Ein weiterer Schritt ist eine ehrliche Gegenüberstellung sämtlicher Einnahmen und Ausgaben. Schon ein monatlicher Überschuss von 100 Euro könnte helfen, ein Kontominus von 1.800 Euro schrittweise abzubauen, vorausgesetzt, die anfallenden Zinsen werden zusätzlich berücksichtigt.

Wer bereits Schwierigkeiten hat, Miete oder andere notwendige Rechnungen zu bezahlen, kann sich an eine staatlich anerkannte Schuldenberatung wenden. Diese bietet in Österreich kostenlose Unterstützung.

Denn das eigentliche Ziel sollte nicht sein, jeden Monat gerade noch innerhalb des Kontorahmens zu bleiben, sondern irgendwann wieder vom eigenen Geld leben zu können.