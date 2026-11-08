Bank kürzt den Kontorahmen: Plötzlich wird selbst die Miete zum Problem

Ein Brief von der Bank, eine unerwartete Entscheidung und plötzlich reicht das Geld nicht mehr für die laufenden Rechnungen. Wenn Banken den Überziehungsrahmen kürzen oder streichen, können selbst Menschen mit regelmäßigem Einkommen in Schwierigkeiten geraten. Ab 20. November gelten in Österreich neue Schutzregeln, die Betroffene unbedingt kennen sollten.

Für viele Haushalte gehört der Überziehungsrahmen zum finanziellen Alltag. Das Konto rutscht vor der nächsten Gehaltszahlung ins Minus, anschließend wird ein Teil der Schulden automatisch ausgeglichen. Doch was passiert, wenn die Bank diesen finanziellen Spielraum plötzlich einschränkt? Die Folgen können weit über das Girokonto hinausreichen.

3.000 Euro Kontorahmen, plötzlich sind es nur noch 1.000

Ein fiktives Beispiel zeigt, wie problematisch eine solche Situation werden kann.

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Ein Familienvater verdient monatlich 2.200 Euro netto. Seit Jahren verfügt er über einen Überziehungsrahmen von 3.000 Euro. Wegen gestiegener Lebenshaltungskosten nutzt er diesen regelmäßig aus.

Sein Konto steht bei minus 2.700 Euro, als die Bank ankündigt, den Rahmen auf 1.000 Euro zu reduzieren.

Damit liegen 1.700 Euro über dem künftig erlaubten Limit. Gleichzeitig stehen 850 Euro Miete, Strom, Versicherungen und weitere Rechnungen an.

Eine Situation, in der selbst eine alltägliche Abbuchung zum Problem werden kann. Denn die Bank ist nicht verpflichtet, weitere Zahlungen über den vereinbarten Rahmen hinaus zu ermöglichen.

Wenn die Miete nicht mehr abgebucht wird

Besonders gefährlich wird es bei automatisch eingezogenen Zahlungen.

Ist das Konto nicht ausreichend gedeckt, können Lastschriften für Strom, Versicherungen oder Telefonrechnungen zurückgewiesen werden. Auch ein Dauerauftrag für die Miete kann scheitern.

Laut Arbeiterkammer können allein für die Benachrichtigung über eine fehlgeschlagene Lastschrift zwischen fünf und zwölf Euro anfallen. Werden weitere Kosten weiterverrechnet, kann es noch teurer werden.

Hinzu kommen mögliche Mahnspesen des Zahlungsempfängers.

Noch problematischer: Eine fehlgeschlagene Abbuchung bedeutet nicht, dass die Rechnung verschwindet. Die Forderung bleibt bestehen. Wer Mietrückstände nicht rechtzeitig klärt, riskiert bei anhaltendem Zahlungsverzug sogar rechtliche Konsequenzen.

Warum Banken den Kontorahmen reduzieren

Ein vereinbarter Überziehungsrahmen ist kein dauerhaft garantiertes Guthaben.

Banken überprüfen die finanzielle Situation ihrer Kunden. Sinkt das regelmäßige Einkommen, etwa durch Arbeitslosigkeit, Pensionierung oder reduzierte Arbeitsstunden, kann dies zur Neubewertung des Kreditrisikos führen.

Die Arbeiterkammer Steiermark berichtet, dass Betroffene nach einer solchen Entscheidung teilweise auch mit gesperrten Bankomatkarten und nicht mehr durchgeführten Abbuchungen konfrontiert sind.

Aus einer kurzfristigen Geldknappheit kann dadurch eine kostspielige Schulden- und Mahnspirale entstehen.

Ab 20. November gelten neue Schutzregeln

Mit dem österreichischen Verbraucherkreditgesetz 2026 werden die Rechte von Bankkunden gestärkt.

Ab 20. November 2026 müssen Banken Verbraucher grundsätzlich mindestens 30 Tage vor dem Wirksamwerden einer Kürzung oder Streichung ihres vereinbarten Überziehungsrahmens informieren.

Noch wichtiger ist eine zweite Bestimmung: Bevor die Bank wegen des betroffenen Schuldenbetrags ein Zwangsvollstreckungsverfahren einleitet, muss sie eine Rückzahlung in zwölf gleichen Monatsraten anbieten, ohne zusätzliche Kosten für dieses Angebot.

Der bisher vereinbarte Sollzinssatz läuft dabei weiter.

Die Regelung gilt auch für bestimmte bereits bestehende, unbefristete Kreditvereinbarungen.

Allerdings bedeutet das nicht, dass Kunden ihren bisherigen Kontorahmen zwölf Monate weiter nutzen dürfen. Ebenso wenig schützt die Ratenregelung davor, dass neue Abbuchungen mangels Deckung scheitern.

Was Betroffene sofort unternehmen sollten

Wer eine entsprechende Mitteilung seiner Bank erhält, sollte keinesfalls auf die nächste fehlgeschlagene Abbuchung warten.

Zunächst gilt es, die angekündigte Änderung, ihren Wirksamkeitstermin und den offenen Betrag zu überprüfen. Danach sollte umgehend das Gespräch mit der Bank gesucht werden.

Eine schriftliche Rückzahlungsvereinbarung kann helfen, die Belastung planbar zu machen. Auch ein günstigerer Ratenkredit kann infrage kommen, sofern die Bank ihn bewilligt und die Rückzahlung langfristig leistbar bleibt.

Besonders wichtig ist es, bevorstehende Zahlungen zu kontrollieren. Drohen Rückstände bei Miete oder Energiekosten, sollten Betroffene frühzeitig mit Vermieter beziehungsweise Energieanbieter Kontakt aufnehmen und nach einer Lösung suchen.

Wer seine finanziellen Verpflichtungen nicht mehr überblickt, erhält bei staatlich anerkannten Schuldenberatungsstellen in Österreich kostenlose Unterstützung.

Denn die größte Gefahr ist nicht allein das gestrichene Kontolimit, sondern die Kettenreaktion, die dadurch bei den laufenden Rechnungen entstehen kann.