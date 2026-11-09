174 statt 80 km/h: Raser verliert Führerschein und Auto

Nachts auf der A25 schlägt die Messung aus. Ein Schweizer Kennzeichen, mehr als das Doppelte des Erlaubten und eine Erklärung, die aufhorchen lässt.

Mit 174 km/h statt der erlaubten 80 km/h ist ein 27-Jähriger am 8. November gegen 22.40 Uhr auf der A25 bei Wels-Nord in eine Geschwindigkeitsmessung geraten. Die Polizei hielt den Lenker an und veranlasste die weiteren Schritte.

Die Kontrolle fand im Bereich Wels-Nord statt, wo Tempo 80 vorgeschrieben war. Gemessen wurden 174 km/h, der Mann war also um 94 km/h schneller unterwegs als erlaubt. Sein Fahrzeug trug ein Schweizer Kennzeichen.

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Folgen der Kontrolle

Den Führerschein nahmen ihm die Beamten vorläufig ab, auch das Auto wurde vor Ort vorläufig beschlagnahmt. Zusätzlich hatte der 27-Jährige eine Sicherheitsleistung im vierstelligen Euro-Bereich zu hinterlegen.

Aussagen des Lenkers

Zu seiner Fahrweise gab der angehaltene Lenker an: „In Deutschland sei er immer mit 200 km/h unterwegs.“ Deshalb habe er nicht richtig mitbekommen, wie schnell er tatsächlich gewesen sei. Die Schilder, die 80 km/h als Höchstgeschwindigkeit auswiesen, will er übersehen haben.