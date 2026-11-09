50 Euro Entschädigung: Freiwillige für Bus-Simulator gesucht

Herzschlag, Atmung, Blick: In Graz misst ein Simulator, wie sicher sich Fahrgäste im Bus ohne Fahrer fühlen. Freiwillige können mitmachen.

Wie sicher fühlen sich Fahrgäste in automatisierten Shuttlebussen? Dieser Frage geht die TU Graz mit einem neuen Fahrsimulator nach. Für Tests im Jänner 2027 werden Probandinnen und Probanden gesucht.

Auf dem Campus Inffeldgasse der TU Graz ist seit Jahresbeginn ein hochdynamischer Fahrsimulator in Betrieb. Das Cockpit der Bewegungsplattform gibt Fahrzeugbewegungen in sämtliche Richtungen genau wieder, ebenso das Heben, Senken, Drehen und Neigen, und selbst feinste Vibrationen lassen sich erzeugen.

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Untersucht werden sollen Fahrkomfort und empfundene Sicherheit in automatisierten Shuttlebussen. Die Testpersonen setzen dazu eine Virtual-Reality-Brille auf, erleben die Fahrt virtuell und beurteilen währenddessen ihr persönliches Sicherheitsgefühl.

Erfasste Daten

Aufgezeichnet werden Augenbewegungen und Körperlage sowie physiologische Signale wie Herzschlag, Hirnaktivität, Hautleitfähigkeit und Atemfrequenz. Gespeichert und ausgewertet werden die Daten ohne Angabe von Namen.

Die Erkenntnisse sollen selbst fahrende Busse in die Lage versetzen, auf plötzlich auftauchende E‑Roller oder andere Fahrzeuge vorausschauender zu reagieren. Das Ziel sind mehr Sicherheit und weniger abrupte Manöver.

Teilnahmebedingungen

Teilnehmen können Personen ab 30 Jahren, ausdrücklich auch Menschen ab 60 und älter. Einen Führerschein braucht es dafür nicht.

Nicht infrage kommen Personen, die zu Reisekrankheit oder Übelkeit neigen, einen Herzschrittmacher tragen oder an Herzrhythmusstörungen leiden, ebenso wenig jene, bei denen Neuropathien bekannt sind. Ausgeschlossen sind außerdem alle, die Medikamente einnehmen, welche die Reaktionsfähigkeit beeinflussen.

Die Tests finden im Jänner 2027 statt, pro Teilnahme sind rund zwei Stunden einzuplanen. Als Aufwandsentschädigung erhalten die Probandinnen und Probanden 50 Euro.

Arno Eichberger, Projektleiter am Institut für Fahrzeugtechnik der TU Graz, erklärt: „Herkömmliche Roboter-Taxis verlassen sich vollständig auf Sensoren, die am Fahrzeug montiert sind und sehen nicht viel mehr als ein menschlicher Fahrer. Und wenn man solche vorausschauende, sichere Fahrweisen entwickeln möchte, wäre es günstig, auf diese Studienergebnisse zurückzugreifen.“

Zur Anmeldung geht es hier.