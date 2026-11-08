Rausch-Wochenende: Lenker mit Drogen im Blut reihenweise erwischt

Vom E-Scooter bis zum Pkw rollt der Rausch durch Salzburg. Bei Kontrollen an einem Wochenende häufen sich Tests mit eindeutigem Ergebnis.

Beamte der Salzburger Polizei haben am Wochenende in der Stadt Salzburg, in Thalgau und in Leogang mehrere Fahrzeuglenker kontrolliert, die unter Drogeneinfluss standen. Die Drogentests fielen positiv aus.

Am Samstagabend hielt eine Streife in der Erzherzog-Eugen-Straße einen 24-jährigen E-Scooter-Lenker an, dem die Beeinträchtigung deutlich anzusehen war. Beim Test schlug er auf Cannabis und Kokain an. Eine Untersuchung durch einen Amtsarzt lehnte der Mann ab.

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Im Lauf des Tages registrierte die Polizei weitere Fahrten unter Drogeneinfluss, und zwar in der Aigner Straße, auf der Hochkönig Straße in Leogang sowie in Thalgau. Früh am Sonntag folgte eine weitere Kontrolle in der Ignaz-Harrer-Straße.

Aussagen der Lenker

Gegenüber den Polizisten äußerte sich der 24-Jährige wie folgt: „Er konsumiere täglich Cannabis, um besser schlafen zu können.“ Ein 20-jähriger Salzburger, der in der Aigner Straße mit dem Auto unterwegs war, räumte ein, vor der Fahrt einen Joint geraucht zu haben.

Den 35-jährigen Autofahrer aus Ungarn überprüfte die Polizei am Abend in Leogang. Er gestand sofort, Crystal Meth genommen zu haben.

In Thalgau fiel ein 25-jähriger Pkw-Lenker aus dem Flachgau durch seine Fahrweise auf. Sein Alkotest fiel auf Kokain positiv aus.

Auch ein 21-Jähriger mit Probeführerschein erregte in der Stadt Salzburg durch einen eigenwilligen Fahrstil Aufmerksamkeit. Er hatte Kokain konsumiert.

Früh am Sonntag hielten Beamte in der Ignaz-Harrer-Straße einen 38-jährigen Salzburger an. Er räumte den Konsum von Kokain ein. Der Drogentest reagierte zusätzlich auf Cannabis.

Folgen für Lenker

Dem 24-jährigen E-Scooter-Lenker wurde die Weiterfahrt untersagt, zudem wird er angezeigt.

Allen fünf Lenkern nahmen die Beamten den Führerschein ab.

Beim Lenken oder Inbetriebnehmen eines Kraftfahrzeugs in einem durch Suchtmittel beeinträchtigten Zustand drohen eine Geldstrafe von 800 bis 3.700 Euro, ein Führerscheinentzug von einem Monat und bei erstmaliger Übertretung ein Verkehrscoaching.