Achtung: Diesen Fehler machen jetzt viele bei Kälte

Es sieht harmlos aus, kostet fast nichts und ruiniert trotzdem Motoren. Ein Toyota zeigt, was im Kühlsystem schiefgehen kann.

Frostschutzmittel im richtigen Mischverhältnis bewahrt Motoren vor dem Einfrieren, vor Überhitzung und vor Kavitation. Experten raten davon ab, reines Wasser im Kühlsystem zu fahren. Sie empfehlen eine Mischung von 50:50, vor allem bei Gebrauchtwagen.

Der amerikanische Automechaniker und YouTuber Scott Kilmer, dessen Kanal über 6,4 Millionen Abonnenten zählt, betont, dass pures Wasser dem Motor ernsthaft zusetzen kann. Die Fachplattform BookMyGarage, eine Website für den Preisvergleich von Autoreparaturen, rät ebenfalls zum Mischverhältnis 50:50 und zu einer regelmäßigen Kontrolle der Kühlflüssigkeit.

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Unterschätzte Kühlflüssigkeit

Die Kühlflüssigkeit, im Alltag meist schlicht Frostschutzmittel genannt, hat im Motor mehr Aufgaben, als viele vermuten. Wer statt Frostschutzmittel gewöhnliches Wasser einfüllt, bringt den Motor laut Kilmer vor allem in den kälteren Monaten in ernste Gefahr.

„Es gibt einen Grund, warum das Kühlsystem zur Hälfte mit Frostschutzmittel und zur Hälfte mit Wasser befüllt sein sollte“, erklärt er. Einen ähnlichen Hinweis gibt BookMyGarage. Autofahrer sollten demnach die Zusammensetzung der Kühlflüssigkeit regelmäßig überprüfen.

Experten empfehlen, das Kühlsystem je zur Hälfte mit Frostschutzmittel und mit Wasser zu befüllen. Leitungswasser ist dafür nicht geeignet, da es Mineralien enthalten kann, die dem Motor schaden.

BookMyGarage fasst die Folgen so zusammen: „Die regelmäßige Verwendung von Wasser anstelle von Kühlflüssigkeit kann zu sehr teuren Reparaturen führen.“ Vor allem bei Gebrauchtwagen sollte die Kühlflüssigkeit regelmäßig kontrolliert werden.

Schutz vor Kavitation

Wasser gefriert bei null Grad und siedet bei 100 Grad. Frostschutzmittel senkt den Gefrierpunkt der Flüssigkeit und hebt zugleich den Siedepunkt an. Der Motor ist dadurch während der Fahrt ebenso geschützt wie bei abgestelltem Fahrzeug.

Kilmer verweist außerdem auf die Kavitation. Dabei bilden sich in der Flüssigkeit Luftbläschen, die Metallteile des Motors beschädigen und teure Defekte verursachen können. Frostschutzmittel enthält Additive, die genau das verhindern, gewöhnliches Wasser hat sie nicht.

Welche Folgen das haben kann, zeigt für Kilmer der Fall eines Toyota, dessen Vorbesitzer nur Wasser ins Kühlsystem gefüllt hatte. Der neue Besitzer ahnte davon nichts und stand am Ende vor einem kompletten Motorschaden, wie N1info.ba berichtet. Kilmers Botschaft ist unmissverständlich: „Deshalb bitte ich Sie: Fahren Sie niemals ein Auto, das nur Wasser im Kühlsystem hat.“